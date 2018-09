E historia di e garoti blanco strepi cora

Dia 15 di october binidero ta dia international di e garoti blanco strepi cora. E garoti blanco cu strepi cora, tin un historia bunita con e la cuminsa. Sinembargo a dura basta tempo pa e por a haña su reconocimento, for di temponan biblico. E modelo cu ta mas conoci awe ta esun cu a ser crea na aña 1921. E tempo ey James Biggs di Bristol, un artista cu a sufri daño di su bista den e prome Guera Mundial a pinta su garoti blanco pa asina automobilistanan tene mas consideración cu su persona.

Diez aña despues, na aña 1931 Guilly d’Herbermont na Francia a lansa un campaña nacional pa yuda personanan cu problema di bista den su país. E campaña aki a bira hopi conoci pa motibo di e atencion cu ela ricibi den prensa Ingles.E aña ey BBC a sugeri cu promoviendo un persona cu desabilidad visual cu un garoti blanco, haci cu Mundo lo por reconoce cu e persona aki tin problema cu su bista.

Asina ey Clubnan di Servicio na Europa y na Merca a cuminsa otorga gratuitamente e garotinan. E intencion tabata pa promove e independencia di e persona cu limitacion di bista y tambe sirbi como alerta na e mundo rond di nos. Y pa e comunidad ta atento cu ta existi personannan cu limitacion visual cu tin mester di yudansa pa mobilisa sigur den e comunidad.

FAVI, Fundacion Arubano di esnan Visualmente Incapacita tambe ta dedica na e dia aki y ta percura pa den luna di october haci diferente actividad, pa asina concientisa nos comunidad pero tambe pa sigui stimula nos clientenan pa uza e garoti mas frecuente. E aña aki FAVI tin tres actividad den grupo. E prome actividad lo tuma lugar dia 9 di october 2018 na unda un grupo di cliente di FAVI lo cana cu nan garoti activamente riba Green Corridor na Pos Chikito. Comunidad cu kier yuda of kier experencia e momentonan aki ta bonbini pa encontra cu nos y forma parti di esaki for di 9:00 am te cu 10:30 di mainta. Dia 12 di October parti mainta tambe nos lo cana cu nos garoti den e area di Oranjestad. Si bo mira nos, zona un pito suave pa demostra bo sosten.

Nos muchanan tambe ta haci uzo di nan garoti y ta pesey mes nan tambe lo ta activo cu nan garoti diabierna 12 di October nan lo demostra den e area di Santa Cruz entre 2:00 – 4:00 di atardi.

