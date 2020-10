E Helpd Desk di Censo2020 ta habri weekend tambe!

Oficina Central di Estadistica kier a recorda e pueblo di Aruba cu e help desk di Censo2020 ta habri diasabra y diadomingo tambe. Pa cualkier pregunta of pa mas informacion tocante Censo2020 por yama of Whatsapp na: 524-7444 for di 8 or di mainta te cu 8 or di anochi. Yamada di Setar pa Setar ta gratis. Tambe por manda nos un e-mail na [email protected]

CBS kier a pidi tur hogar pa coopera cu Censo 2020. Corda download e cheklist prome cu yena e cuestionario di Censo2020 online. Pa mas informacion por bishita nos website: www.census2020.aw

Pasobra Aruba ta conta riba BO!

