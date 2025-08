Cu vuelo KL 765 di KLM a yega awe 5 di Augustus e grupo di studiante Arubano pa sigi un estudio avansa na nivel di HBO of Universidad na Hulanda. Algun studiante a yega prome caba riba e vuelo di TUI. Ta trata di un total di 104 studiante cu a awe riba e dos vuelonan for di Aruba. E total di studiantenan cu a aña aki a bin studia na Hulanda ta mas grandi, pasobra tin studiante cu ta na Hulanda caba of ta bin mas laat.

Na Schiphol e studiantenan mescos cu tur aña a wordo ricibi door di director di Gabinete di Aruba Joselin Croes LL.M. Pa zorg cu tur cos cana bon un delegacion consistiendo di functionarionan di Departamento di Enseñansa, Bienestar General y Cultura di Gabinete di Aruba, studiementor y miembronan di e POC (Plaatselijke Opvangcommissie) tabata presente den sala di yegada di Schiphol.

Unabez cu e grupo di studiante a sali cu nan maleta nan mester a para den grupo pa warda nan turno pa bai na e bus cu lo hiba nan na nan ciudad.

E aña aki a introduci un momento fotografico cu e studiantenan cu ta desea di haci esaki.

Mayan e grupo di studiantenan aki lo cuminsa cu e programa di “opvang” obligatorio, cual lo dura entre tres dia y un siman. Durante e dianan aki e studiantenan nobo lo haya e guia nesesario den nan ciudad unda pa sigur cuater aña of mas nan lo biba y studia.

E prome aña e studiante ta ricibi guia di e studiementor, pero pa e resto di su estudio e ta cai bou di Gabinete di Aruba.

Riba website, Facebook y Instagram di Gabinete di Aruba y Facebook di Onderwijszaken lo tin reportahe y potretnan di e yegada di e grupo di studiantenan.