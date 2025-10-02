Playa film festival a nace na 2021 cu e proposito di desaroya talentonan nobo y provee un plataforma pa talentonan existente sigui crece y conecta cu e publico. Di e manera aki e festival ta contribui directamente na e desaroyo di un industria di cine local. Playa ta un festival chikito di cine pero e ta hunga un rol importante den establece un industria creativo duradero ya cu e ta stimula experticio, calidad y creatividad.

E aña aki ta e di cinco edicion di Playa film festival, pero e aña aki tambe ta un aña decisivo pa Playa unda cu e publico lo dicidi e futuro di Playa. Sin e talentonan no tin Playa, pero sin e publico tampoco no tin Playa. Ta organisa e festival tanto pa e talentonan pero tambe pa e publico, paso cine ta wordo traha pa publico por aprecia. E necesidad di e publico lo defini si por ehempel e formato di Playa lo sigui den su estado actual. Semper e festival ta purba na complace cu tur e peticionnan di e publico, un di nan cu lo tuma luga e aña aki ta pa ehecuta e festival den un teatro di cine.

E festival di Playa lo tin un panel di cineastanan local y internacional cu lo brinda na e publico y esnan interesa informacionnan clave con pa haci pelicula den reino y caribe. E panel ta completamente gratis y e lo tuma luga na Caribbean Cinemas riba diasabra 4 di october di 2:00 pa 3:30 di atardi. E pelicula cu lo habri e festival diabierna 3 di october pa 8’or di anochi ta e documentario ‘I Can’t be Moe’ tocante Alice van Romondt di Rebecca Roos. Riba diasabra atardi 4’or lo tin presentacion di peliculanan cortico internacional y local, sigui pa Kingdom of Shorts anochi 7’or. Diadomingo 5 di october lo sigui e di dos parti di Kingdom of Shorts atardi 4’or y anochi 7’or e festival lo cera cu e pelicula di accion, comedia di Haiti ‘Kidnapping Inc’. Pa wak e trailernan y lesa e programa bishita playafilmfestival.com