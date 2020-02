E fundacion di Santa Cruz y “Maria di Ser’i Noka”, e prome baby bautisa na Aruba

Hopi hende den nos comunidad ta keda masha fascina cu e notanan historico aki cu ultimo tempo ta wordo publica den media local.

Pa nos tur ya ta conoci e iniciativa pa rescata, restaura y renoba nos Teatro di Ser’i Noka. Pero hopi ainda no ta consciente di e balor historico y cultural rico y sumamente valioso di e area aki.

Fundacion Go Cultura cu cooperacion excelente di Parokia di Santa Cruz ta haciendo tur esfuerzo pa e anfiteatro di Ser’i Noka por recobra su prominencia bek den nos comunidad. Un teatro cu a wordo construi pa enrikece nos herencia cultural.

Awe nos ta enfoka riba e comienso di e bario di Santa Cruz y dicon e nomber “Maria” ta asina importante den e historia di e bario aki.

Fundacion di Santa Cruz

Publicacionnan historico y tradicion oral ta conta nos cu na principio di siglo 16, Cristianismo a yega Aruba durante e epoca di colonialismo Spaño riba nos isla.

Pastornan Catolico cu tabata nabega riba barconan Spaño tabata ocupa cu trabao misionario pa converti e pueblonan indigena bibando den e colonianan Spaño.

Ora tabata trata di teritorionan nobo manera Aruba, nan tabata manda Indjannan (Caciquenan) converti, sabiendo cu esakinan lo gana confiansa di Indjannan di nos isla hopi mas liher compara cu si nan manda cualkier otro hende straño.

Na Aruba esaki tabata relativamente facil pasobra e habitantenan tabata pertenece na e tribu di e Caiquetionan, e mesun tribu cu tabata biba riba tera firme.

Unabes cu un Indjan asina tabata tin algun siguidor, e pastoornan tabata bishita e teritorio.

Leyenda y tradicion oral ta conta cu Cacique Golmir, un cacique devoto di e costa cu a converti den Catolico a yega for di tera firme, Venezuela, cu un grupo di Spaño pa predica y plama e doctrina Cristian.

Durante su mision, el a encontra cu Cacique Simas, cacique di e Indjannan Arubano y asina nan a huma pipa di paz y Golmir a ofrece Simas varios regalo, entre otro cuchiunan di hero y tambe textil.

Durante un viahe hopi importante, Cacique Golmir hunto cu un sacerdote Catolico y e demas Spañonan a yega costa na Savaneta manera ta custumber, pero e biaha aki cu un regalo masha special a bordo y aun mas grandi cu e otro regalonan: un cruz grandi di palo. Un regalo destina pa tur habitante di e isla. E di prome, cu lo wordo planta riba Aruba.

For di Commandeursbaai nan a marcha bay direccion di e interior di nos isla, buscando e curazon di nos isla. Pues e punto mas central entre e pueblonan di mas importante cu tabata Commandeursbaai cu Piedra Plat y Noord.

Na momento cu nan a yega na e lugar cu segun nan tabata esun perfecto, pues na pia di Ser’i Noka, nan a hisa e cruz di palo y esey ta wordo considera como e fundacion y comienso di e pueblo di Santa Cruz.

Tradicion ta conta con e dia siguiente e prome santo sacrificio di misa a wordo conduci na Latin door di e sacerdote Catolico bao di e cruz recien planta y cu riba e dia ey e prome mucha Indjan a wordo bautisa y nan a dune e nomber di Maria, Maria di Ser’i Noka.

Na precisamente e mesun localidad ey, awe nos ta encontra e edificio di Misa Inmaculada Concepcion cu un tempo tabata hiba e nomber di “Misa di Santa Maria”.

E misa a wordo construi na 1852 door di Pastoor Paulus di Playa. Pero e parokia mes a wordo funda alrededor di 300 aña despues cu a planta e prome cruz, riba Diabierna 1 di Mei 1863 door di Pastoor de Vries, e prome pastoor di Parokia di Santa Cruz.

Pa puro casualidad, e prome baby mucha muher cu a wordo bautisa den e parokia recien funda aki (4 di Mei 1863), su nomber tambe tabata Maria. Maria Lampe, Yiu di Joseph Lampe y Elizabeth Vrolijk.

E obra teatral “Maria di Ser’i Noka”

E titulo original ta “Mariken van Nieumeghen” y ta data di alrededor di aña 1515. E ta un teksto Hulandes di Edad Media.

E protagonista di e obra ta biba 7 aña cu Diabel y despues ta scapa milagrosamente.

No ta conoci for di unda e storia ta origina.

E obra aki a conoce centenares di otro version y tambe a wordo traduci den varios idioma manera Latin, Italiano, Aleman, Ingles, Frances, Norwego, Syrio y claro Papiamento.

Esnan cu conoce e ciudad di Nijmegen na Hulanda, ta familiar cu e estatua di Mariken.

E ciudad a honra nan habitante popular, aunke cu e ta ficticio, cu e estatua aki cu por wordo aprecia riba Grote Markt.

E obra aki a wordo presenta na Corsou riba Fortplein como un “wagenspel” (comedia hunga riba un garoshi habri) titula “Mari di Malpais” door di Union di Maestronan Catolico “Don Bosco” na 1954.

E traduccion original na Papiamento a wordo haci door di drs. Raoul Römer. Probablemente esaki lo por a conduci Gobernador N. Debrot, kende tabata tambe un autor/escritor bon conoci, pa a honra Mascaruba cu su presencia na presentacion di e obra aki na Aruba riba 12 di December 1963.

Na aña 1963, durante e trahamento di plannan na ocasion di e celebracion di 100 aña di existencia di e parokia di Santa Cruz, señorita Nena Vrolijk, un di e miembronan di Mascaruba, a propone pa e grupo aki duna su cooperacion na e programa di festeho di e parokia, door di duna un presentacion (e promer) di e obra “Maria di Mahuma” na Santa Cruz. Door di e proposicion aki di señorita Vrolijk, e resto a resulta.

E pastoor di Santa Cruz, pater K. Berlage, e ora a haya cu lo ta mas bunita si por a hunga e comedia un biaha den cada bario di Santa Cruz. Pero aki e plan a bin den choke cu problemanan tecnico, manera accoustiek, locual a haci’e masha dificil, hasta imposibel, pa hunga e comedia na aire liber.

A wordo dicidi e ora pa hunga e obra teatral un biaha so na e ocasion special na Santa Cruz y pa motibo di esey a plan a resulta pa duna e comedia un nomber cu ta pas mas mihor ya cu e lo tin su premiere na Santa Cruz.

Canando door di e cunuconan den vecindario di Ser’i Noka, director teatral y regisor di Sticusa señor Piet Eelvelt cu a bin Aruba pa asisti den engrandece e mundo teatral y Sr. Domi Tromp, presidente di Mascaruba, a yega na e rooi di “Awa Blanco” cu ta pasa tras di e convento na Santa Cruz.

Aki e plan cual tabata den laira ainda, diripiente a bira definitivo ora cu señor Piet Eelvelt a duna di conoce cu den e rooi lo ta e mihor lugar pa hunga e comedia na aire liber.

Sr. Domi Tromp a propone e ora pa e comedia na lugar di “Maria di Mahuma” haya e titulo “Maria di Ser’i Noka”.

Regisor Piet Eelvelt y miembronan di Mascaruba a adapta e obra aki mas tanto posibel na e tempo antiguo di Aruba, pa asina nan por a lagu’e hunga mas o menos den e tempo cu Santa Cruz a wordo funda y pa e por wordo presenta den aire liber. Pa puro casualidad, e nomber di e protagonista di e obra aki, a cuadra tambe cu e prome baby bautisa riba nos isla, pues “Maria”.

Conhuntamente y cu cooperacion di diferente instancia a logra converti e rooi di “Awa Blanco” den un teatro na aire liber, caminda e obra lo a wordo presenta.

E gran premiere di “Maria di Ser’i Noka cu a biba mas cu 7 aña cu Diablo” tabata e comienso tambe di nos Teatro di Ser’i Noka.

Riba un Diasabra, 8 di December 1963, Aruba a sera conoci cu e obra teatral sumamente impactante aki. E mesun fecha, nos isla a celebra tambe e inauguracion di e teatro di mas nobo riba Aruba, cu tabata e teatro den aire liber di Ser’i Noka.

E entusiasmo y fascinacion di henter e pueblo pa cu algo asina grandi y historico tabata grandi.

Ta na su lugar pa menciona cu e obra aki ta di e epoca mas antiguo cu Mascaruba a yega di presenta, un obra di siglo medio y cu un reparto di elenco sumamente grandi.

E Mito y leyenda di “Maria di Ser’i Noka”

Srta. Lucila Pascuala “Lula” Marchena tabata e actriz protagonista cu tabata tin e papel estelar di Maria di Ser’i Noka.

El a impresiona tur esnan cu a presencia e obra aki masha hopi.

Riba su mes e tabata un persona masha alegre cu tabata ilumina cualkier espacio cu su sonrisa y su presencia.

E tempo di preparacion y ensayo pa cu e obra “Maria di Ser’i Noka”, ya nan tabata comenta caba y tur tabata consciente di e leyenda cu cualkier actriz cu hunga e rol di Maria, lo fayece corto tempo despues. Esaki no a molestia Lula, ya cu e tabata bisa cu un dia e lo mester muri toch.

Apenas 4 luna despues di e estreno di e obra, riba 14 di April 1964, Lula ta fayece na edad di 24 aña.

Door di e fayecimento di Lula, nunca mas e obra “Maria di Ser’i Noka” a wordo presenta.

Asina nos por mira cu e historia y storia tras di Maria di Ser’i Noka y e fundacion di Santa Cruz ta masha bunita, fascinante y interesante.

Pa conmemora e ocasion di e fundacion di e pueblo di Santa Cruz, Pastoor Berlage a laga inaugura e cruz di piedra riba un di e barancanan mas halto di Ser’i Noka, riba Bierna Santo, 12 di April 1968.

Mas informacion di e obra presenta na Aruba:

Direccion General: Piet Eelvelt

Direccion artistico: Lucy Macherowsky

Estreno: 8 December 1963

7 presentacion na Aruba

Actornan

Narrador: Boy Escalona

Diego Tortin: Oslin Boekhoudt

Cacique Golmir: Domi Tromp

Sirviente di Golmir: Simon Loefstop

Maria: Lula Marchena

Tantan Pleitista: Christina de Freitas

Mago: W. Hieroms

Mensahero Burache: Orlando Ferrol

Sirviente den el Dorado: Susana Gutierrez

Tiponan bringado: Pepe Fradl, Geechi Pieters

Pareha Spaño: Marina Mathilda, Remigio Mathilda

Cargado: Daniel Leo

Ciudadano: Simon Loefstop

Cristo: Ciso Martis

Mama Maria: Yvonne Spellen,

Papa di Roma: Remigio Mathilda

Angel: Christina de Freitas

Spiritunan infernal: Sira Koolman, Marieta Luydens, Yvonne Tromp, Yvonne Spellen, Miriam Perez

Hacidornan di redu: Nena Vrolijk, Susana Gutierrez, Rosalia Koolman, Elda de Cuba

Bendedornan: Geechi Pieters, Pepe Fradl, Remigio Mathilda

Leprosonan: Pepe Fradl, Ciso Martis, Orlando Ferrol

Lastradonan di Garoshi: Elio Heronimo, Albert Heronimo, Oscar Heronimo, Jani Hoeverts, Simon Loefstop, Alsides Quillote, Marina Mathilda, Elda de Cuda, Anita de Cuba, Jojo Koolman, Nena Vrolijk, Susana Gutierrez

Ciudadadonan (promer grupo): Albert Heronimo, Oscar Heronimo, Alsides Quillote, Ciso Martis, Orlando Ferrol, Anita de Cuba, Rosamaria Carotenuto, Marina Mathilda, Julieta de Cuba

Segundo grupo: Elio Scharbaay, Antonio Garcia, Charles Lampe, Nena Vrolijk, Jojo Koolman, Idith Pieters, Anna Rodriguez, Imelda Hernandez, Helene Mangroelall, Henry Burleson, Romulo Fingal, Gregoria Marquez.

Coro “Vivons en chantant”

Direccion: Ad Stenzen

Vioolsolo: Ad Stenzen

Pianobegeleiding: Irma Arrindell

Bassolo: Zepp Bislick

Percusion: Juan Fingal

Sopranos: Nilda Albertus, Shirley Bradshaw, Patricia Bouwers, Patricia Bryson, Ester de Castro, Arlene Flemming, Helina Fortin, Olive Fortuno, Sylvia de Freitas, Rita Gomez, Glorina Gumbs, Brunhilde Halley, Elaine Illes, Joyce Jackson, May Jandroep, Kathleen Jangam Irma Lewis, Lilian Maxwell, Maria Noguera, Veronica Perrotte, Ann Roumou, Malva Wouter, Cynthia Wrighton.

Contraltos: Lisi Camacho, Olga Camacho, Rina Camacho, Lucia Cham, Cathalina Croes, Norma Croes, Juanita de Mey, Raquel Emmanuel, Greta Geerman, Graciela Gumbs, Jeanette Hill, Patricia jackson, Diana de Kort, I. Maduro Sherwood, Bernice Philips, Maria Pourier, Unita Priest, Orsy Rodriguez, Thelma Thyzen, Merida Vanterpool.

Tenors: Edward Bleyden, Dennis Canhigh, Hose Cathalina, Luisito Croes, Gerold Engelbrecht, Lauriano Geerman, Jerome Gomez, J.L. Hart, Juan Kock, Inocente Martis, Venancio Murray, Raymundo Nicolaas, Virginio Nicolaas, Francis Raymond, Willem Rustenberg, Thomas Thode, Gene Simmons, Romeo Tjin-Kam-Jet, Juan Wever.

Basses: Sinclair Barry, Zepp Bislick, Sigried Croes, Freddy Dirksz, Herbert Dirksz, Oscar Flanders, Rafael Gibbs, Emilio Kock, Maximo Kock, Alfonso Koeiman, Adriaan Leslie, Louis Maduro, Alejandro Nicolaas, Jan Nomes, Hector Quillote, Dennis Sharpe, Roy Shapre, Vicente Thiel, Fr. Van Aanholt, Van Heinigen.

A haya cooperacion tambe di:

1. Conhunto San Fernando

2. Hubentud Cristian

Tecniconan:

Decor: G. Bosse, H. Tromp, C. vd. Wurff

Electro: G Bosse, A. Baptist, R. Arends

Makiyahe: A Eelvelt, A. Kelkboom, S. Guitierrez

Inspiciente: Hose Tromp

Team di Propaganda: Rosalia Koolman, Susanna Gutierrez, Miguel Pieters, Dominico Tromp

Vestuario: Alexandra Eelvelt

Gradicimento special na Sra. Graciela Nedd di Departamento Arubiana-Caribiana pa su cooperacion valioso di semper.

