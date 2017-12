E final tristo di e prome polis pa yega na e Twin Towers despues di e atake

NEW YORK CITY, Merca- Douglas Greenwood lo wordo recorda semper como un heroe. Un heroe cu no por a keda anonimo door di e papel cu e tabata tin durante e pio atentado den e historia di Merca: 9/11, e dia cu mundo, manera nos tabata conoce, a cambia.

Un polis di e departamento di polis di New York, Greenwood tabata e prome na yega na e escena dramatico y confuso di e guera despues cu pa 8 or y 46, di dia 11 September 2001, un vuelo di American Airlines a dal contra e North Tower di World Trade Center. Pa 9 or di mainta, vuelo 175 di United Airlines a impacta contra di e South Tower.

Pero for di e tempo ey, despues di a inhala gas y stof durante e interminabel evacuacion di heridonan den e jornada infame aki, Greenwood a wordo diagnostica un tempo despues, cu cancer di pulmon. Como consecuencia, el a bandona su trabao como polis, cual tur e temponan aki tabata su famia y a sigui di ta asina, a pesar di su retiro dos aña despues di e atake terorista.

Su salud a sigui bay atras, pero na luga di laga su mes wordo venci door di e malesa, el a dicidi di cuminsa un proyecto nobo. Siguiendo su genesnan Italiano materno, el a dicidi di cuminsa cu’n pizzeria cu a bira un di esunnan mas bishita di e ciudad: Bleecker Street Pizza

Sin embargo, mientras su negoshi tabata crece, Greenwood di 61 aña tabata sigui lucha contra di e malesa cu tabata comiendo e na vida. Operación tras di operación, un salud cada biaha mas delicado, e obligacion di mester drumi tur anochi cu un tanki di zuurstof, durante 10 aña, e heroe di 9/11 a cuminsa busca un alternativa pa pone fin na tanto dolor.

Finalmente, diamars ultimo, el a tuma un decision drastico: el a pasa man cu’n pistol, el a pone na su pecho y e tira. El a muri al instante. El a haci esaki na e entrada di Greenlawn Park, cerca di su cas.

Greenwood nunca a casa y tampoco tin yiu. El a dedica su bida na ser Polis, te ora cu su salud no a permiti’e pa eherce su profesion. Despues el a dedica su mes na su pasion pa pizza. Te ora cu e mes a dicidi di pone fin na su historia.

