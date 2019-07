E fin di siman aki 16 grupo lo sigui pa semi final di Mens Erger Je Niet Live

Mens Erger Je Niet a cuminsa cu 64 grupo, e fin di siman aki 16 grupo ta sigui pa e semifinal.

Ganadornan di siman pasa cu ta bay semi final den pool B ta, Mete La Pata Crew, Entrenos Family, Jun Jun Racing, Langzaam Maar Zeker. Den pool A ta Rooi Afo, Setar, Bisiña Cu Storia Y Jolly Shots. Weganan den grupo B pa diabierna 26 di Juli. Black Widow, Screngerenge, Killed By The Dice, 297 Gang. Di dos wega ta entre X-Clusive Vip Crew, Drenta Sali, Los Falcetas, Jolly Peeps.Weganan pa diasabra dia 27 di juli den grupo A: Dushi Yiu, S.V.WEB, S.A.B.A. y Happy Minions. E di dos wega ta sigui 10pm cu: Capote, Banana Gang, Family Gang y Who’s Next.

E fin di siman aki ta ocho grupo ta keda .

