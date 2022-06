Den e dianan nos dilanti, e contribuyentenan cu ta registra pa inkomstenbelasting lo bay ricibi nan formulario di declaracion di inkomstenbelasting di aña 2021 via post manera custumber.

Fecha oficial

E fecha oficial di otorgamento ta 2 di augustus 2022. Pa ley e contribuyentenan ta haya 2 luna di tempo pa yena y entrega e formulario menciona; pues e ultimo dia pa entrega esaki ta dia 3 di october 2022.

Extension di termino

Banda di e termino legal di 2 luna, Departamento di Impuesto ta duna automaticamente 2 luna mas di tempo pa por entrega e declaracion. E fecha final pa e clientenan cu kier haci uzo di e 2 luna extra ta 5 di december 2022. No tin mester di haci un peticion oficial pa haci uzo di e extension (“uitstel”).

Prepara documento

Departamento di Impuesto ta recomenda pa prepara tur documento necesario relaciona cu entrada

y gasto di aña 2021 por ehempel: salario anual, pensioen di trabou, pensioen di biehes, pensioen di viudo of

huerfano, entrada di huur di propiedad, entrada di ‘side-jobs’, carta di interes di banco y/of otro

instancia, seguro di bida, comprobante di donacionnan haci, comprobante di gastonan di scol di yiu cu ta

studia den exterior etc.

E clientenan cu tin un empresa propio (eenmanszaak), tambe mester prepara nan relato anual di aña 2021.

Den caso cu e cliente mes no por traha e relato anual aki, ta recomendabel pa busca un consehero cu conocemento adecua di e materia di impuesto.

Obligacion legal

Yena y entrega e formulario ta un obligacion legal. Door di yena y entrega e formulario na tempo, e cliente ta

evita cu e ta haya un cobransa (taxativo) cu boet.

Ademas pa medio di e declaracion, e cliente ta haya e oportunidad pa haci uzo di su derecho di deduci su gastonan cu por resulta den restitucion di impuesto.