Departamento di Impuesto ta participa na tur doño di vehiculo di motor cu dia 30 di juni proximo ta e ultimo dia pa paga e impuesto di vehiculo di motor di e di dos mita di aña 2025. Esaki ta conta naturalmente pa esnan cu a paga solamente e impuesto di e prome mita di aña.

Incumplimento

Entrante 1 di juli 2025 tur automobilista cu no a cumpli cu e pago rekeri lo ricibi un cobransa adicional (naheffingsaanslag). E suma di boet ta 50% di e suma di impuesto.

Haci pago

Por haci pago online via banco of na tur oficina di Departamento di Impuesto, pues tanto na oficina principal na Camacuri, un MFA of oficina di Post Aruba na San Nicolas.

Pa e contribuyentenan cu ta paga via banco, mester inclui e siguiente informacion:

persoonsnummer – aña – number di auto, por ehempel: 20004536 – 2025 – A91000

Departamento di Impuesto ta recomenda tur contribuyente pa cumpli cu e pago na tempo pa asina evita gasto extra innecesariamente.