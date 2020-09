E facultad SISSTEM generando diferente articulo den revistanan di KU Leuven na Belgica

Mientras cu mundo ta sintiendo e efectonan di e pandemia COVID-19, y 5 aña despues cu Aruba a firma e metanan di e UN agenda 2030, e trabounan di preparacion y ehecucion di e curiculum di e facultad SISSTEM y e renovacion di Maria Convent ta sigui sin descanso. E proyecto di SISSTEM ta wordo financia door di e fondonan di Desaroyo di Union Europeo (EDF).

Den e lunanan cu ta tras di lomba, varios articulo a sali den revista na Belgica. Den e articulonan no solamente informacion ta wordo duna di Aruba of di e facultad, pero tambe di e status di e trabounan di e grupo di W&T di KULeuven ta biniendo ta eherciendo. Diferente profesor a duna nan punto di bista y splica nan rol den e establecimento di e curiculum na Aruba y kico ta tur e trabounnan cu ainda tin cu tuma lugar.

Un grupo grandi di profesor di e grupo di W&T di KULeuven di en total di 12 cu lo traha cu UA, a haci bishita na Aruba pa mira cu nan mes un wowonan, e retonan cu e isla ta enfrentando y pa wak den ki direccion lo trece solución. Retonan por ta den e area di energia, scarsedad di awa, maneho di sushi, agricultura y e efectonan ambiental di cambio climatico.

Por mira cu tin un entusiasmo enorme den e gruponan pa traha hunto y pa haci e proyecto aki un exito rotundo.

E articulonan por wordo lesa via di e linknan aki bou:

1. Van der Bruggen, B., 2019. Groep W&T geeft Aruba meer STEM. Geniaal 47 pp. 22. Link pa articulo online:

https://eng.kuleuven.be/over-faculteit-ingenieurswetenschappen/GeniaaL/geniaal-

2019/geniaaljg12nr47.pdf

2. Persoons, Y., 2020. Educating for a sustainable Aruba. CONNECTing 12 pp. 28-29. Link pa articulo online:

https://iiw.kuleuven.be/connecting/archief/0931-per-connecting-12-low-res.pdf

3. Mertens, A., Buys, N., Mijts E., 2020. Bio-ingenieurs zoeken duurzame oplossingen voor de (klimaat-) uitdagingen van kleine eilandstaten. Bio-ingenieus 23(2) pp. 15-16. Link pa articulo online:

https://www.biw.kuleuven.be/nieuws/archief/Bio-ingenieus23-2.pdf

4. Mertens, A., Buys N., Mijts E., 2020. The Faculty of Science supports STEM education in Aruba. [email protected] 68, pp. 18-19. Link pa articulo online:

https://wet.kuleuven.be/alumni/nieuwsbrief/1066_PER_SCIENCEATLEUVEN_Q22020_68.pdf

Tocante SISSTEM:

E facultad di SISSTEM (Sustainable Island Solutions through Science, Technology, Engineering and Mathematics) na UA, ta consisti di un programa di Bachelor den STEM (cu a cuminsa na 2019), un programa di Masters y un programa di investigacion di PhD cu lo enfoca riba desaroyo sostenibel den Small Island Developing States (SIDS). E facultad tin como obhetivo educa un generacion nobo di scientificonan y ingenieronan cu lo apoya sostenibilidad, y pa diversifica economia local, lo reduci dependencia riba combustibel fossiel y lo mehora e abilidad di SIDS pa recupera di disaster (resilience). E facultad ta incorpora maneho di sostenibilidad riba nivel academico, mientras cu ta fortifica tambe e forsa laboral regional cu e habilidadnan y capacidad necesario. Ta spera cu e facultad di SISSTEM lo por bira un centro di excelencia y un centro di conocemento pa e region y pa e SIDS rond mundo. Financia door di Union Europeo, e establecimento di e facultad di SISSTEM ta wordo implementa door di United Nations Development Program (UNDP) y den coordinacion cu Universidad di Aruba y Universidad Catolico di Leuven (KU Leuven) na Belgica.

Tocante KU Leuven:

E Universidad Catolico di Leuven of KU Leuven ta un universidad Catolico di cual e campus principal ta situa den e ciudad di Leuven na Belgica. E instituto ta ofrece tambe opleidingen na su otro campusnan na Brussel, Antwerpen, Gent, Kortrijk, Brugge, Geel, Diepenbeek, Sint-Katelijne-Waver y Aalst. E ta cu 21.338 miembro di personal y 58.987 studiante no solamene e universidad di idioma Hulandes mas grandi, pero tambe e universidad mas grandi di e ‘lage landen’. Segun e Times Higher Education Supplement (THES) di The Times, KU Leuven na 2019 ta e universidad di Belgica cu a score mas halto y e universidad di idioma Hulandes cu a score mas halto. Mundialmente KU Leuven ta na e di 45 luga basa ariba e scorenan y den e rango di r grupo 51-60 basa riba reputacion.

