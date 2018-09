E facilidadnan nobo lo mester yuda kibra e tabu di sconde nos hendenan special

Awor cu lo bin un luga specialmente pa yuda nos muchanan special, mayornan mester kibra e tabu di sconde e mucha, pa cual Sra. Luki Croes, directora di Ambiente Feliz, ta splica mas ariba esaki.

Sra. Croes ta invita e mayornan pa no tene miedo y tampoco berguensa di e muchanan of di adultonan, ya cu tin adultonan tambe. Ambiente Feliz t’ ey pa nan, si no por ofrece opvang di biaha, lo por ofrece guia pa e bon caminda. Pa esaki, tuma contacto cu Ambiente Feliz, of cu Stichting Verstandelijke Gehandicapten of Sociale Zaken pa duna e mayornan, cu hopi biaha, e caminda cu nan tin cu cana, pa nan yega na e ayudo corecto, ya cu esaki ta necesario.

A penas a firma e MOU, y Sra. Croes ta spera, mirando cu tin hopi cos ainda pa regla, ta spera cu den e prome kwartaal di 2019, lo por habri e prome cas, cu lo ta prome cu maart 2019.

Tin algun facilidad cu nunca a wordo uza, cu mester wordo drecha prome, door cu e proyecto di iniciativa no a bay door. Ta papia di facilidadnan cu mester di atencion, drecha algun cos. Lo mester cumpra algun cos nobo, y un man di verf, pa asina nan por wordo uza.

Te asina leu, Sra. Luki Croes, directora di Ambiente Feliz, tocante e proyecto di opvang pa nos hendenan special.

