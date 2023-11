Cuminsa cu e ambiente di Pasco diasabra 4 di November na Kooyman su evento “Building a Magical Christmas with Kooyman”, cu lo tuma lugar di 2:00pm pa 6:00pm.

E evento aki lo habri e temporada di fiesta cu un ambiente magico y cu diferente actividad.

Aki por haya un bista di loke por spera:

🎅 Ta un di e prome den admira y adkiri e coleccionnan nobo di decoracion pa Pasco di e aña aki den un set-up unico y magico. Cu bo compra di 100 Awg. of mas na decoracion di Pasco riba e dia aki bo ta ricibi un “bottle opener” (mientras cu tin den stock).

📸 Santa & Photo Booth: Saca un potret cu Santa y “share” e riba Facebook uzando #ChristmasAtKooyman pa un chens di GANA un Gift Card di Kooyman na balor di Awg. 300! 📷🎁

🎄 Concurso di Decora Kerstboom: cuatro

participante lo mustra nan talento y creatividad durante e evento y pronto abo lo por yuda scoge e ganador pa medio di bo voto online.

🌟 Experto den decoracion: Mariano Bermudez lo tey presente pa yudabo cu idea y tips pa bo crea un Pasco Magico na bo cas of oficina.

🎨 “Holiday” workshops.

🍿 Treats: popcorn y cotton candy.

🍞 GCG Food lo tin e dushi sabornan di e temporada cu nan sandwich di ham di Pasco 🥖, pan cu reyeno di Ayaca y “olliebollen”.

🎶 Musica (4:00 pm – 6:00 pm): Disfruta di melodianan di Pasco cu Touch of Steel Aruba.

🎉 Fun Miles Roulette: “Spin the Wheel” pa gana premio of Fun Miles!

Bishita e evento “Building a Magical Christmas” na Kooyman y cuminsa disfruta di e ambiente di Pasco.

Marca bo calender pa diasabra awo y laga nos celebra e magia di Pasco, e temporada mas dushi di aña.