E escogencia ta den man di Pueblo awo

Den historia di pais Aruba nunca nos a mira tanto corupcion manera durante gobernacion di gabinete Mike Eman 1 y 2. Na e momentonan aki tin henter un ministerio cera, tin secretaria cera, tin bode cera y tin penningmeester di fundacion cera. Recientemente a tuma luga otro detencion caminda a detene casa di coordinador y man drechi di Benny Sevinger. E coordinador aki ta man drechi di dinastia Eman y e ta un TOP di partido AVP!

Mike Eman a tolera y a coopera cu bendemento di permiso, dunamento di ontheffing y bendemento di tereno cu ta patrimonio di pueblo pa 8 aña largo. Mike Eman ta esun finalmente responsabel y culpabel pa TUR e corupcion cu ta tumando luga den Gobierno. Nunca antes ministernan di MEP a wordo deteni. Nunca antes tabata tin henter un ministerio cera. E grado di corupcion riba nos pais a suprasa tur limite. Un Gobierno asina NO merece confiansa mas di e pueblo votador. Nos kier mira gobernantenan integro, nos kier mira gobernanten serio y responsabel cu no ta uza e poder cu pueblo a duna nan pa enrikece nan mes loke ta pasando na e momentonan aki. AVP a haya e poder y a traiciona su pueblo y a yuda nan mes y nan grupito. Nos kier un Gobierno transparente, un Gobierno cu ta trata tur hende na mesun manera. Na cas nos tur ta wordo siña cu horta ta malo. Nos tur ta wordo lanta cu norma y balornan hopi halto y ta netamente esaki nos kier mira den nos gobernantenan. Ta lamentabel pa mira con nos pais a wordo corumpi y ki ehempel e Gobierno aki ta dunando na nos mucha y nos hendenan.,

Nos pais tin e escogencia dia 22 September 2017, sea ta scoge pa un partido serio, responsabel y integro of ta scoge pa un partido cu a demostra di ta uno iresponsabel, no ta integro y ta corupto. E escogencia ta hopi cla, e ta den man di pueblo si e kier mira gobernantenan cu por duna ehempel na nos comunidad y ta integro. Nos pais su bon nomber ta wordo daña y atacha pa e Gobierno aki. Ainda tin minister cu mester wordo investiga y cera pa tur loke nan a haci cu e pais aki. Tin minister cu ta complice den bendemento di tereno di Leoncita Arends. Ministernan cu ta complice den bendemento di permiso y ainda nan kier pidi pueblo 4 aña mas. AVP a haci hopi daño na nos pais, nan e destrui nos pais y nan a corumpi nos pais. Ban hunto trece e cambio cu e pais aki merece.

Nos mester sinti nos mes liber den nos consenshi pa vota pa cambio, nos mester sinti nos mester sigur di e cambio y ban hunto vota pa e cambio dia 22 September 2017. Aruba merece un Gobierno digno di confiansa di pueblo! E riesgo pa vota AVP ta demasiado grandi pasobra e corupcion NO lo STOP!