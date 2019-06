E encuentro publico relaciona cu Traimerdia cu Minister di Enseñansa a laga mas duda cu aclareacion!

Durante conferencia di prensa Parlamentario Sue-Ann Ras (MEP) a expresa su preocupacion relaciona cu e topico di Traimerdia, despues di e encuentro publico cu Minister dr. A. Lampe dialuna ultimo. Minister a bin Parlamento riba peticion di e comision fiho di enseñansa di Parlamento, despues cu Bureau Traimerdia a haci nan presentacion y e representantenan a hasta manda como 50 pregunta por escrito tanto na Minister concerni como Parlamento, cu lo a haci e proceso di comprension mihor. Pero Minister durante e encuentro publico no a contesta e preguntanan specifico ey lagando nos tur en espera di e contestanan.

For di januari 2019 Ras a manda pregunta na Minister Lampe, relaciona cu incertidumbre di e status di Traimerdia y lamentablemente te cu awe, ainda Ras no a haya contesta.

“Pues ya tabata premira cu lo bin disgusto y incertidumbre, paso ta tumando decision sin tin un base di investigacion fundamental haci riba esaki. Traimerdia ta existi pa 23 aña caba, y normalmente ora bo kier haci cambio den algo, ta pasobra a haya indicacion concreto y confiabel, cu e cosnan no ta bay bon y kier mehora esaki. Traimerdia ta bayendo ok, y nos tin cu fortalece y ekipa nan awor, pa nan funciona mihor y asina brinda y ta un sosten pa e mayornan den tur sentido logica di cuido y enseñansa,” Ras a enfatisa den su conferencia di prensa. E dos preguntanan cu Ras a haci tabata:

1. Minister ta indica den presupuesto cu lo amplia e ‘naschoolse opvang’ Traimerdia pa 1 di augustus 2019, cu un localidad mas, pa e alumnonan di enseñansa basico. Na unda esaki lo ta y a base di cua investigacion y rapport a tuma e decision aki?

2. E situacion di Traimerdia tin hopi disgusto actualmente, ya cu Minister a haci un reorganisacion, a pesar cu e encuesta di SEPPA a duna como resultado cu 98% di e trahadornan NO kier esaki. Ki tempo Parlamento por haya un presentacion di e reorganisacion, investigacion y rapport tocante esaki y e plan di implementacion?

VISION NOBO MAS LIBERAL

Minister Lampe a enfatisa durante e encuentro publico aki, cu mester haci un distincion entre ‘logische opvang’ y ‘logisch onderwijs’ y cu a habri un oportunidad pa haci un switch pa haya un trabou full time. Kico exactamente e kiermen cu ‘logische opvang/onderwijs’ a keda poco splica tambe y comprondi pa nos. Unico cos cu el a keda enfatisa ta riba e structura cu Finland ta basa su educacion y opvang, pero nos ta hopi leu di e realidad ey, y Finland a tuma mas di 40 aña pa yega unda ta awendia y invertiendo primeramente den e docentenan y sistema. “Minister tin un vision pedagogico nobo, cu pa Traimerdia ta mas liberal, unda e muchanan mes por scoge kico nan ta haci. Pero loke e no ta realisa ta, cu esaki ta exigi un cambio di mentalidad y actitud completo y cu mester fomenta esaki prome via guia y supervision di e lidernan di grupo y ekipa nan cu e recapacitacion necesario, prome cu yega na un vision di Traimerdia mas liberal”, Ras a sigui elabora. Uzando ehempel di afo no ta malo, pero nos mester por sa si kico ta posibel, unda por adapta y kico por adopta. Y tur cos ta tuma su tempo pa ta bon implementa y ehecuta y ta a base di estudio y investigacion. No djis tras di suposicion, idea of comentario di dos of tres persona.

