E ekipo di “Tourism Oriented Police” garantisando siguridad den centro di ciudad

E ekipo di Cuerpo Policial, esta “Tourism Oriented Police” (TOP), cu ta ex Visibility Team O’stad, a sigui cu nan accionnan riba caya, manteniendo ordo y siguridad den centro di Oranjestad.Nan trabou di prevencion ta intensifica na momento cu tin barco crucero mara den waf, di cual ta evita cu e turistanan cu ta bishita Aruba no haya nan mes confronta cu incidentenan menos agradabel. Entre dia 25 di September te cu 9 di October, e Polisnan a constata hopi molester di bagamundo (landloper).

Riba dia 25 di September T.O.P. team tabata banda di Paddock unda cu a topa e bagamundo R.F., kende tabata drumi dilanti e localidad. A lant’e y a core for di e sitio.

E siguiente dia tabatin control pa cu e formacion di Gobierno dilanti Gabinete di Gobernador. Cerca di e cas di gobernador di Aruba T.O.P. team a mira e conoci “Preke” drumi riba trottoir. A hib’e cas pa preveni problema.

Riba dia 27 di September a tene control banda di Censo en conexion cu e resultado final di eleccion. A controla banda di e Gate principal 3 di APA door, unda cu tabatin 2 barco den waf, Zenith y Carnival Vista cu 6200 pasahero. Den Koningstraat nan a para chauffeur N.C. coriendo sin keuringskaart valido. Tambe a controla A.P., kende tampoco tabata core cu un keuringskaart valido den auto.

A sigui controla den e areanan di Aruba Port Auhtority main gate nummer 3”, Royal Plaza , Arubus en Arutram,“Mainstreet” Havenstraat, Royal Plaza, L.G.Smith Boulvard, Nikky Beach, Kennedy School, Linear Park, Parkeerplaats Arubus, Paardenbaaistraat y cercania.

E siguiente dia T.O.P. team a bay den Ranchostraat na altura di Kowloon Restaurant unda cu un bagamundo tabata purbando di horta un airco. Na e sitio nan a topa cu bagamundo A.R. cu un trapi hortando un airco. Segun R. e tabatin autorisacion di L. A core cun’e for di e sitio.

Dia 2 di October den e area di Plaza Daniel Leo, T.O.P. Team a mira un homber cu un maleta preto yena cu paña nobo di “Dolce & Gabana”. E homber tabata papia cu 2 persona y purbando di bende e pañanan. A acerca e homber di inicial R.B. kende tabata un turista di Merca y tabata kedando na un hotel den centro. El a bin cu e pañanan desde Merca como muestra. R.B. ta doño di un tienda di paña na Miami. T.O.P. a papia cun’e y a bis’e cu e no mag di haci esey asina riba caya y sin permiso. El a compronde.

Den area di Carlos & Charlies a topa cu e bagamundo SKY riba e parkeerplaats hunto cu 2 otro bagamundo y nan tabata uzando droga den e hoki. A papia fuerte cu e 2 bagamundonan y core cu nan di e sitio. Mirando cu e hoki tabata vies, a bisa SKY p’e haci limpi y di biaha el a cuminsa haci esaki.

Riba dia 4 di October pa 10:00am banda di e Maingate di APA tabata druk cu turista, pa cual a avisa SKY p’e no core cu su bais entre turistanan. A core cun’e for di e sitio pa e no molestia turista. E control a continua y pa 2:00 PM a topa cu e conoci bagamundo R. cerca di Arubus tabata mendiga, unda a papia cun’e y core for di e sitio.

Dia 5 di October T.O.P. a tene control banda di Paddock nan a topa cu e conoci bagamundo R. drumi y a core cun’e for di sitio. A sigui tene control den e area y tambe banda di Linear Park. Nan a ricibi yamada cu banda di Victoria Secret cu un bagamundo tabata haci fastioso. Na yegada a topa cu R.K.G., unda cu un empleado di Victoria Secret a informa prome cu no ta prome biaha e bagamundo ta haci molester. A papia duro cun’e y core for di e sitio.

E siguiente dia un biaha mas a tene control entre 9:30 pa 11:30 AM pasobra tabata druk di turista y e team di T.O.P. a core banda di e Maingate di APA, area di Diamonds International y Markthallen. Banda di Carlos & Charlies a topa cu e bagamundo R. y e tabata cana cu un clechi blanco y hemchi blanco. Pero na momento cu tabata papia cun’e, a ripara cu e tin un cuchiu. T.O.P. a papia fuerte cun’e y a bis’e cu e no mag di cana riba caya cu un cuchiu.