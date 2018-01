E edificio di John F. Kennedy awo ta propiedad di AIB

E edificio di John F. Kennedy ya no ta di gobierno mas, pero ela pasa pa ta propiedad di Aruba Investment Bank, segun minister di Enseñansa, drs. Rudy Lampe.

Ora cu e ta propiedad di AIB y si nan, na dado momento, un instancia lo kier pone disponibel, e ta bay bira un huur. E ora bo ta mara na un contract di huur cu un instancia. Esey no ta bay resolve, ya cu precisamente kier resolve e pagamento di huur na tanto instancianan pa e diferente departamentonan di Enseñansa. Y door di e decision di gobierno anterior, si bay den e direccion ey, gobierno lo ta mara atrobe na huur. Ta net esey no ta sostenibel a largo plazo. Lo mester cuminsa pensa ariba otro direccion.

E edificio di John F. Kennedy School ta un monumento, cu e gobierno anterior a pasa esaki, aunek cu pa ley un monumento di un pais, no por wordo traspasa. Pero e minister mes no a wak e dossier corespondiente, pero ta supone cu AIB a cumpra esaki ya cu gobierno lo a a ofrece esaki. E minister actual a wordo poni verbalmente di esaki.

E edificio aki di John F. Kennedy lo tabata ideal pa por a centralisa tur departamento di enseñansa, cu e mira cu ta spaar huur ariba termino largo. Pero cu e informacion aki, a cambia e perspectiva aki, cu tabata e luga ideal pa centralisa tur departamento. Aunke un luga ta den ruina, no por kita cu e tin status di monumento. E hecho ta, cu e nificado cu e edificio tabata tin pa nos comunidad, e lo mester ta un momumento, segun drs. Rudy Lampe, minister di Enseñansa.

Den caso cu no por haci nada pa cu e edificio di John F. Kennedy, ministerio di enseñansa tin alternativanan, pero e minister lo kier consulta cu esunnan concerni. Pa respet e otro instancianan, pa loke ta regarda otro posibilidadnan, otro edificionan, lo mester bay den consulta publicamente. E prome idea tabata John F. Kennedy, pero ainda e edificio no ta keda descarta pa situa tur e departamentonan di enseñansa aden, tabata declaracionnan di minister di Enseñansa, drs. Rudy Lampe.