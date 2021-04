E dokter di pueblo Jose Gregorio Hernandez na un paso di Santidad

Durante un ceremonia den oranan di mainta na Venezuela, a declara dokter Jose Gregorio Hernandez como beato. Esaki ta nifica cu e ta hopi cerca di wordo declara Santo.

Conoci como “dokter di e pobernan”, Jose Gregorio Hernandez, ta wordo venera como un Santo na Venezuela pero tambe aki na Aruba. Incluso tin mas cu un grupo cu ta honra Jose Gregorio Hernandez.

E declaracion como Beato di José Gregorio Hernández (1864-1919) a tuma luga den un scol catolico chikito na Caracas, pa limita aglomeracion.

José Gregorio Hernández ta foco di un berdadero devocion, debi na su actonan di duna ayudo medico gratis na e pobernan. El a fayece cu su 54 aña ora cu un auto a dal’e. For di e tempo ey no ta nada straño pa mira un prenchi of estatua chikito cu bela of un glas di awa cu su imagen den casnan.

E decreto di beatificacion a wordo firma door di Papa Francisco na juni, 2020, despues di aprobacion di un milagro.

Yaxury Solorzano, di 10 aña, na 2017 a sobrevivi un herida di bala y a keda gravemente herida. Su mama a pidi Jose Gregorio Hernandez salba su yiu. Ora cu e tabata resa, el a sinti un man riba su schouder y un bos a bis’e: “Keda trankil, tur cos ta bay bon.”

Beatificacion ta e ultimo paso prome cu canonizacion. Vaticano a aproba e milagro di Jose Gregorio Hernandez pa su beatificacion.

Yaxury y su famia, hunto cu familiarnan di doctor Hernández, ya entre e 150 personanan cu a asisti na e ceremonia den misa di Colegio La Salle La Colina na Caracas.

