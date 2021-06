E diferencia entre MEP y AVP durante 35 aña di Status Aparte: Diferencia entre Integridad y Corupcion

Despues cu partido MEP a asumi su responsabilidad na 2017 y a forma un coalicion pa goberna e pais aki, desde e tempo ey nos por a scucha constantemente cu no tin ningun diferencia entre e partidonan MEP y AVP. Pero tur esaki ta ser treci padilanti door di esnan cu aparentemente a vota pa AVP durante e ultimo eleccion y a bin ta realisa cu tabata nan partido mes a hinca nos pais den un bancarota financiero y debenan biyonario hamas visto den historia. Pa camufla nan mal escogencia nan ta trata di hinca partido MEP di carambola den e saus cu nan a traha. Asina’ki nan no tin nodi carga e golpi di desaster nan so, pero ta reparti e golpi aki entre nan partido destructor AVP y partido MEP (“gedeelde smart is halve smart”).

Corupcion bao Gabinete Henny Eman

Mester constata cu tin un diferencia grandi entre e politica y maneho hiba pa MEP y AVP. Despues di cada gobernacion di AVP semper e gobierno siguiente di MEP a haya e caha di gobierno completamente bashi. Alabes MEP semper a hereda debenan miyonario cu gobierno di AVP a laga atras y cu MEP mester a bay paga, e.o. Garantianan di SACE duna na Mafia Italiano, Fondo Desaroyo San Nicolas, Radar, Race Track, Radisson etc. Pues mayoria di nan tabata proyectonan coruptivo caminda pueblo a paga pa proyectonan cu nunca a mira luz di dia y te hasta den e proyecto fantasma di Fondo Desaroyo SN un ex-minister y ex-lider di AVP a ser haya culpabel den e corupcion aki, consecuentemente el a haya su condena den Corte. Tur esaki a sosode bao di nanishi di ex Prome Minister Henny Eman cu tabata na altura di tur e escandalonan aki.

Corupcion bao di Gabinete Mike Eman

Pero ni algun aña despues e ruman di Henny, Mike Eman a asumi gobernacion y locual el a haci como gobernante tabata e tragedia y desaster di mas grandi den historia di nos pais. Su gobernacion a ser caracterisa pa deficitnan biyonario cu a yega te hasta na e record di 444 miyon florin na 2012, debenan biyonario cu a cubri 75% di tur e debenan di pais Aruba, pago di interes riba debe di 230 miyon florin pa aña. Tambe debenan di e proyectonan PPP cu nos tur mester bay paga ainda durante 25 pa 30 aña, 85 miyon florin pa aña. Fuera di esey Gabinete Mike Eman durante 8 aña tabata envolvi den varios caso di corupcion y ladronicia: Caso Ibis, Caso Avestruz, Caso Hedging, Caso RDA, Caso Plan Bo Aruba, Caso di 50 mil dollar di Roberto Rincon pa Mike Eman. Tur esakinan ta casonan di corupcion cu ta relaciona directamente cu Gabinete Mike Eman. Tabata danki na e pueblo Arubano cu a vota den e eleccion di 2017 y a manda e gobierno di mas malo y corupto den historia di Aruba, esta Gabinete Mike Eman pa bankinan di oposicion.

Integridad y Recuperacion bao Gabinete Wever Croes

E siguiente gobernacion, Gabinete Wever Croes a hereda un caha completamente bashi, pero den un tempo record a cuminsa rescata e finansas di pais Aruba y tambe a cuminsa traha urgentemente riba e Crisis Plan Social. Te hasta pa presupuesto 2020 a yega na un surplus di 46 miyon florin, pero e pandemia mundial na maart 2020 a hinca nos pais den problemanan serio, tanto riba tereno di finansa, economia, salud, empleo, social etc. Asina mes Gabinete Wever Croes a logra pa tur esnan cu a ser afecta pa e pandemia, ricibi Fase, Subsidio di salario y tambe a brinda ayudo na companianan chikito y mediano. Awe nos pais poco poco ta recuperando di e pandemia danki na e maneho responsabel hiba pa frena Covid19. Por sinti caba con nos turismo ta creciendo den forma constante, mas empleo ta ser crea y mas negoshi ta inscribi na KvK. Sin duda cu durante e 4 añanan di Gabinete Wever Croes hopi enfasis a ser poni riba Integridad, Honestidad y Calidad halto di gobernacion. Esaki ta marca e diferencia grandi cu AVP cu ta simbolo di Corupcion y Malgobernacion.

