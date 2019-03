E Dialogo Tripartite Laboral di dia 7 di maart lo trata prioridadnan fiha door di sindicatonan

Ora ta papia di dialogo, ta miho pa e dialogo ta uno structura. Gobierno, den persona di e minister di Labor a purba na structura y haci legal e dialogo social cu ta wordo yama Dialogo Social Laboral.

Sr. Hubert Dirksz, lider di sindicato FTA a splica cu e motibo aki tambe tur sindicato y gremionan comercial di diferente gremio manera ATIA y Camara di Comercio, y otronan tur mester a pone nan prioridadnan, nan puntonan cu mester wordo atendi segun nan deseonan y prioridad. Den e caso aki, FTA tambe a haci’e. Varios sindicato a haci’e. Y awo mester yega na fiha un prioridad cu tur sindicato ta considera prioridad y esey lo wordo atendi.

E parti di ehecucion of reenforsamento di leynan ta hopi importante. Na Aruba tin hopi ilegalidad, no solamente ariba tereno laboral, pero ariba diferente tereno, manera siguridad na pia di trabao, cu ta hopi importante. Salud na pia di trabao tambe ta importante. Algun aña pasa tabata tin un conferencia tocante sclavitud moderno. Eyden a trata e situacion cu e trahado ta biba aden, den e ambiente di trabao, mester ta adecua. Den e caso aki, tin hopi situacion cu ta haya edificionan yena cu schimmels, cu ta malo pa salud. Awendia tin hopi hende cu diferente sorto di malesa cu no sa di unda nan ta bin, cu ta afecta defensa di hende. Si tin ley, lo mester percura cu ta haci inspeccion y ta cumpli cu ley. E por ta cualkier departamento, Labor, DTI. SVB ta uno cu ta haci esaki. Pero SIAD, Brandweer, nan tur mester haci’e. Tin inspeccion cu mester tuma luga y caminda cu falta ley, mester drecha leynan, unda cu p.e. ARBOWET mester wordo introduci.

Motibonan pa cual esaki ainda no a wordo introduci, ta pasobra cu lo por tin miedo di e ley. Esaki lo ta door cu un ley asina kisas ta bay costa e dunado di trabao hopi. Y esey ta haci cu kisas hopi trabao tambe pa e ley bin na vigor. Pero en todo caso, e ta hopi importante. Mester pone atencion na e leynan, y no solamente ariba e flexibilisacion di e ley, of e leynan cu tin. E idea ta pa flexibilisa, pero tin suficiente ley cu mester wak con nan ta traha, p.e. ley di Uitzendbureau. Y despues di inspeccion y evaluacion, e ora por bin cu e cambionan necesario.

DIALOGO

Sr. Dirksz a sigui bisa cu e dialogo Tripartite Laboral ta permanente y e ta wordo discuti segun prioridad, y despues di discuti na nivel tripartite y stakeholdernan concerni, di bay diferente biaha na mesa, mester yega na solucionnan. Loke tin den e structura di dialogo aki, ta cu mester discuti tambe, of haya e feedback di e lidernan di fraccion den parlamento. Esey ta yuda pa e contenido of resultado di dialogo tin mas sosten pa ora e bay parlamento, e ta bira mas facil si ta bay papia di introduccion y cambio di ley. Pero tambe e maneho di gobierno, si e bay parlamento e ta bay wordo sosteni. Na final, por tin un base amplio, pero e decision of e control cu ta keda den man di e politico, den e caso aki, parlamento mester haci su trabao, ya cu pueblo no a vota pa gremionan, pero den e sistema democratico y pa bienestar di e pais, gremionan participando den dialogo ta un ayudo y un necesidad hopi importante si kier soluciona tur e problemanan cu tin y bay dilanti como pais.

PERSONAL DI GOBIERNO

Un di e problemanan cu tin ta cu tin falta di personal pa haci e control. Segun Sr. Dirksz, personal di gobierno ta un problema ariba su mes. Pero e topico no ta solamente ariba e funcionamento y eficiencia, pero tin tambe e productividad, costo, beneficionan, pero si tin un bon relacion, esey caba lo yuda pa e aparato funciona miho. Pero si di berdad, departamentonan no ta funciona, decisionnan mester wordo tuma. Den e caso aki, sea ta haci cambionan cu a yega na acuerdo ariba dje. Of, si mester emplea hende, mester haci esaki. Pa haci e trabao di control, bo mester tin man duro. Bo mester ta skerpi, y sa kico ta haciendo. Si mester controla ley, haci esaki. TEne cuenta cu no ta doño di trabao so ta envolvi, ya cu un inspector por bay na Recurso Humano, kisas ta wordo splica, cu tur cos ta bon, etc. Mientras, cu den realidad no ta asina. E ora mester sa e berdad cu tin na cada luga di trabao, segun Sr. Hubert Dirksz, lider di sindicato FTA.

Comments

comments