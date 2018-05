E dia violento y mas sangriento na Gaza ta cobra bida di 59 persona

GAZA, Palestina- Al menos 59 Palestina muri y mas di 2200 a resulta herida mei mei di enfrentamentonan fuerte cu e Forsanan di Defensa di Israel. E disturbionan entre Palestino y Israelitanan a cuminsa dialuna.

Despues di un jornada di violencia cerca di e limite fronteriso, unda cu Palestinonan a protesta contra di e apertura di e Embahada di Merca pa Jeruzalem. E situacion ta sigui di ta extremadamente tenso. Na e momentonan aki e escenario di otro serie di protestanan na Cisjordania: e disturbionan ta wordo registra den e ciudadnan di Ramalah y Betlehem.

E protestanan ta coincidi cu e di 70 aniversario di e comienso di exodo Palestino despues di e creacion di e estado di Israel.

E violencia a trece un mancha scur riba e inauguracion di e embahada nobo na Jeruzalem y a lanta dudanan nobo riba e ambicion di Trump pa intercede den loke el a bisa lo bira e “acuerdo di siglo” na Medio Oriente.

Aunke cu e presidente Mericano no a atende e apertura, su yiu muhe Ivanka y su casa Jared Kushner a atende e ceremonia y a trece un “promesa di hopi semper pa e pueblo Mericano y Israeli”.

E cantidad di mortonan ta 59 despues di cu soldatnan Israeli a tira Palestinonan durante un protesta masivo cerca di e frontera cu Gaza.

Segun e minister di Salud di Gaza, 1024 Palestino a wordo tira y herida, como tambe tin 8 mucha entre e mortonan.

Associated Press a informa di cu 1200 persona a sufri di otro tipo di heridonnan, incluyendo heridonan door di gas lacrimogeno.

Diamars, e violencia na e Franja di Gaza lo ta e tema central di e reunion di e Conseho di Siguridad di ONU. E analista internacional y columnista Carlos Martinez no tin mucho speransa poni den e reunion di e Conseho di Siguridad, mirando e relacion entre Merca y Israel. No obstante, e ta recorda cu Israel ta perdiendo e apoyo di otro paisnan.

E violencia a bin despues cu Merca a habri su Embahada na Jeruzalem, un move cu a provoca e rabia di e Palestinonan.

Fuente: BBC

