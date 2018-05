E di XX Torneo Internacional Bolas Criollas

Papaya Ranch ta den pleno preparacion pa cu su XX Torneo Internacional di Bolas Criollas riba dianan 10, 11 y 12 di mei 2018 cu participacion di 17 ekipo for di Boneiro, 16 ekipo for di Corsou y 22 ekipo di Aruba.

Ekiponan di Aruba cu clasifica durante Torneo Himno y Bandera di Bolas Criollas na maart ultimo ta:

Dama: Rolling Ball – Tira Malo Pega Bon – We are back – Headache – JB Stars – Basora – Jo Bolas – Jairo’s – Queen Bees y Papaya Ranch.

Cabayero: Shotaz – Headache – Tira Malo Pega Bon – We are back – Rolling Ball – JB Stars – Biba Dushi – Querendones – Setar – Basora – Jairo’s y Papaya Ranch.

Pa medio di esaki Papaya Ranch ta recorda tur ekipo pa entrena durante ultimo siman pa asina duna bon bataya durante torneo.

Alabes Papaya Ranch ta invita henter pueblo di Aruba y fanaticada pa bin apoya tur ekiponan di Aruba durante Torneo Internacional. Dicho torneo ta cuminsa diahuebs 10 mei pa 10or di mainta cu apertura cu hisamento di bandera y canto di himno pa Grupo Melodia y pa 11or weganan ta start te anochi. Diabierna 11 mei lo sigui cu weganan henter anochi y diasabra 12 mei pa 10or mainta ekiponan ta sigui bataya pa asina yega resultado final y como clausura lo tin Banda Tsunami for di 7or anochi pa anima un y tur. Tambe lo tin bar bon surti y cushina yena cu cumindanan crioyo manera semper.

