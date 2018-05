E di seis FRED Expo lo tuma na Juni

Trece talento bek na e islanan, esey ta e intencion di FRED (Flinx Recruitment Expo Dutch Caribbean). Pa e di seis biaha e FRED expo lo tuma luga na Hulanda riba 1, 2 y 3 di juni. FRED ta wordo organisa for di 2012 y ta e evento principal pa netwerk y recruitment conectando e islanan Antiano y Arubiano cu studiantenan y profesional biba na Hulanda. Mesun cos cu e prome cinco edicion nan, e evento lo tuma luga den WTC Rotterdam. E ta duna compania nan e oportunidad di exhibi nan mes por medio di un booth y conoce posibel futuro empleadonan.

E profesional Arubiano Tristan Every y e profesional yu di Corsou Quincy Sintiago ta organisa FRED for di nan tempo como studiante na Rotterdam. “Mi a studia na Erasmus Universiteit y tambe biba y traha na Rotterdam pa diesun aña. como un studiante, Quincy y ami a experencia con dificil e ta pa mantene contacto cu companianan for di Antias y Aruba. Pa solicita pa un trabou no papia mes. esey a encurasha nos pa cuminsa Fred, pero lihe nos a nota cu bo tin cu bay mas leu cu djis crea un plataforma. E contacto personal ta keda importante, a pesar di e desaroyo tecnologico nan di awe. Mientras tanto Tristan y Quincy a muda bek pa Aruba y Corsou respectivamente y ta traha cu un team di FRED situa na Hulanda.

E aña aki FRED a busca cooperacion cu WeConnect, un organisacion cu ta yuda hoben y profesional cu un trabou, traineeship of stageplek na e isla nan. Lider di WeConnect Tanja Fraai: “E cooperacion ta masha natural y nos ta complementa otro cu nos netwerk y contactonan. Por medio di e Weconnect meet-ups durante aña nos a logra di drenta den contacto cu hopi hoben cu ta bini di e islanan di Dutch Caribbean. Nan tur nos ta invitando awor aki pa bini FRED.”

Tin hopi expectativa pa FRED; cu ya mas di 30 compania participante, e organisado nan ta spera cu lo bini sigur un 700 bishitante na e evento. Tristan Every: “Nos motivacion ta simpel, compania nan semper ta buscando talento. E ta na nos pa zorg pa e companianan drenta di contacto cu e talento cu tin na Hulanda. E aña aki tin hopi interes for di e sector medico, ya tin seis instituto participante incluyendo uno for di Saba.”

Despues di a tuma un pauze pa un aña, e organisado nan a renoba e programa di FRED. Pa prome biaha lo bay tin un escenario mei mei di e beurs caminda orador nan lo toca tema nan di suma importancia pa esunnan cu ta na Hulanda pero cu interes di regresa pa e islanan.

Na mesun momento cu esaki ta sosode lo bay tin workshop y presentacion nan den sala nan apart di companianan manera Curoil, Damen Shipyards, Curacao Ports Authority, Ernst & Young, ImSan (Medisch Instituut San Nicolas Aruba) y Rijksdienst Caribisch Nederland.

FRED ta culmina dia 3 di juni cu interviews entre e compania nan cu a bini FRED i esunnan cu ta buscando trabou.

Durante di e programa principal lo duna tension na e TOP traineeship Bonaire, un iniciativa exitoso di e Ministerio di Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties cu ta traha hunto cu Openbaar Lichaam Bonaire.

E beneficio di un traineeship, y tambe e esfuerso cu esaki ta rekeri di e compania lo wordo trata den e presentacion aki. “Candidatonan cu solicita pa TOP traineeship Bonaire lo experencia e traineeship como un abraso caluroso; e apoyo practico y e bunita trayectoria pa desaroya bo mes lo yuda haci e paso pa regresa Boneiro hopi mas facil.” Palabranan di e TOP recruiter Judith Brekelmans.

For di Corsou, BrightMinds ta trahando cu WeConnect riba un iniciativa pa atrae personal hoben pa asina reforsa den area nan cu mester na instancianan di gobierno. “Mi mes a bini bek despues di studia y traha 14 aña na Hulanda. Ta nos intencion pa crea un oportunidad atractivo pa profesional nan di Corsou regresa i sigui desaroya nan talento nan.” Palabranan di Clayton Lasten, comerciante di BrightMinds.

Pa mas informacion di Fred beurs: https://fredexpo.com/

