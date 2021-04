E di dos semi-final di Copa Betico 2021 entre La Fama y Britannia tabata riba papel

Futbolaruba.com Britannia a gana tur tres di nan weganan den fase di grupo; tres victoria sigui, entre otro riba Nacional y Estrella, p’asina gana e grupo facilmente pa clasifica di biaha pa kwart-final, unda nan a destrona Jong Aruba 10-0 y asina yega e semi-final aki, pues, cuater victoria sigui y un doel saldo di +13 tras di bon actuacion di entre otro e hoben nan David Castro y Francis v/d Linden.

La Fama na su turno a cococha den fase di grupo unda apenas nan a logra e di tres luga den grupo A, cu solamente tres punta den tres wega, pero, nan a logra clasifica toch pa e di dos rond. Den di dos rond La Fama a sorprende Estrella ganando 2-1 y despues den kwart-final a gana FC San Nicolas den e ‘derbi di p’ariba di brug’, den e ultimo minuut di wega cu e mes un anotacion di 2-1 cu e gol di Andre Kelly.

Den e wega di semi final aki, den e prome mita tabatin hopi inconsistencia; mal pasenan, fout nan mental y cu masha poco llegada y chens pa anota pa ambos oncena. Britannia cu un poco mas “balbezit” pero esey no a yuda cu mucho.

Britannia, un ekipo cu basta hoben nan bou direccion di Coach Reinhard Breinburg, ironicamente ex coach di La Fama. Un ekipo di hopi velocidad hungando contra un ekipo man’e La Fama, cu tin hopi veterania y tino, incluyendo entre otro hungadonan man’e Sylvester Schwengle, Valdo Leocadio, Claudio Cavalcante y e propio Andre Kelly.

Britannia simplemente no por a hunga nan wega cu a duna nan exito te cu awo den Copa Betico, pero no ta question cu nan no a purba, pero, La Fama tras di un planteo “smart” di coach Roderick Rodriguez, cu no a permiti e Pumamanan hunga nan wega.

E di dos mita tabata mesun storia unda cu e incansabel Jeyson Mundarain y compania a bataya tur bala den medio campo, kitando e bala for di Britannia y hasta logra tira dilanti un poco mas cu den prome mita, y na mesun tempo defendiendo bon patras.

Na final no tabatin gol den e wega. Despues di e 0-0 na minuut 90 a bai direct pa tironan di penalty pa dicidi ken ta bai final pa hunga contra Racing Club Aruba.

Den e tironan di penalty Britannia a cuminsa ta faya nan dos prome tironan tras di un bon actuacion (heroico por cierto) bou di e tres latanan di e portero Savanetero Joshua Farro.

La Fama na su turno tambe a faya nan prome tiro, pero, despues niun di dos ekipo a faya mas y na final e marcador a keda 4 – 2 na fabor di La Fama y asina gana e derecho di hunga e gran final e Diaranson aki contra RCA pa 7pm na CDGT.

Cortesia: Team www.futbolaruba.com

Comments

comments