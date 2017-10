E di dos edicion di Rock for Autism Fundraising

Durante un conferencia di prensa yama pa fundacion autismo Sra. Thaisse Erasmus, Office Manager ta splica mas di e meta di nan di 2nd edition di Rock for Autism fundraising cu lo bay tuma luga dia 2 di november.

E fundraising aki ta di suma importancia pa e fundacion. Na 2013 e fundacion a organisa esaki hunto cu Hard Rock Cafe y e tabata un exito completo. E tabata un anochi hopi great y nan tabata tin Skyler Dane, cu tin un ruman homber chikito cu autismo.

E anochi aki no solamente tabata exitoso no solamente pa e fundacion, pero tambe pa esunnan cu tabata presente. Nan no a disfruta no solamente di e dushi ambiente, pero di e buffet ofrece dor di Hard Rock Cafe.

E aña aki atrobe nan tin nan fundraising y ta conta cu e presentacion di Isha. Durante e Aruba Summer Festival y Caribbean Sea Jazz, Isha a sa di duna un tremendo presentacion.

Na 2013 e fundraising tabata full bendi, cual tabata 200 ticket. Y lo purba di kibra e record di 2013 y ta papia di un suma di mas o menos 18 mil florin. Nan lo mester di mas, pero nan ta purba di yega na e suma ya menciona.

Por ultimo Sra. Thaisse Erasmus a splica cu tur hende cu kier yuda por yama e fundacion na telefon 588-1179 of 592- 4800 pa nan ticket y asina logra e meta di e fundacion pa nan di dos evento pa haya fondo. E lo ta bay ta un anochi hopi great

E fundacion ta deliver e ticket y ta costa 50 dollar (90 florin) pa persona. Esaki ta inclui e cuminda y tambe un live entertainmente, aportando na un bon causa.

Tambe por check pa mas informacion ariba nan website y tambe nan Facebook page.

Por ultimo, Sra. Thaisse Erasmus a haci un apelacion na e pueblo di Aruba pa cu