E di dos debate politico di KvK lo ta mas critico

E di dos debate politico di Camara di Comercio lo tuma luga dia 17 di Augustus, den e Grand Ballroom di Marriott Hotel. Durante un conferencia di prensa Sr. Kawiesh Misier, Vice Presidente di Camara di Comercio, a splica cu e debate aki lo ta uno diferente compara cu esun prome.

E prome debate a bay hopi bon di cual Camara di Comercio a haya hopi bon feedback y comunidad a gusta e debate aki organisa pa Camara di Comercio. Ta hopi importante pa na Aruba sigui cu debatenan, sigui papia cu otro y mas importante, motibo pakico nos debati ta pa nos skucha di otro, kico ta nan punto di bista.

E di dos debate lo ta un poco diferente cu e di prome. Nan tin hopi confianza cu e debate aki lo ta exitoso y cu lo por logra e meta di haci e pueblo mas consciente pa ken y con pa vota.

E prome debate di Camara y e di dos debate di Millenials tabata exitoso, pero tin posibilidadnan di mehoracion.

DEBATE

E prome debate tabata mas un di puntra y contesta y awor ta bay den direccion di un debate mes. E biaha aki cada partido ta haya oportunidad di reacciona ariba e otro candidatonan. Bo no ta ataca ariba ultimo 4 pa 16 aña pero ta ataca ariba e argumento di loke nan ta trece dilanti, y cu bo mesun argumento lo mester bisa si e ta un argumento ta valido. Esey ta meta di un debate.

E biaha aki e moderador lo tin mas autoridad di follow up ariba e preguntanan y ta mas estricto. Sigur si e contesta no ta contesta e pregunta, e moderador di hala atencion di e lider pa duna contesta ariba e pregunta cu a wordo haci.

Camara di Comercio a skucha e pueblo cu e prijs ta un tiki halto, aunke tur otro evento di Camara di Comercio semper ta den marriott y semper ta 100 florin. Pero e biaha aki, door cu tin dos debate, nan a baha e prijs un tiki mas.

E debate ta hopi importante, sigur cu nos ta biba den un sistema democratico, caminda cu tur hende su voz ta conta. Por ultimo, Sr. Kawiesh Missier kier pa tur e generacionnan ta consciente di e sistema, di diferente partido politico cu tin y pa nan ta consciente pa ken nan ta bay vota.