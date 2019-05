E di Cuater Sprint Cup Race na Bushiri Karting Speedway

Press release!!!

Aruba Sprint Cup 2019, round #4

Rental Kart Championship, diadomingo 26 di Mei na Bushiri Karting Speedway!

Registracion ta cuminsa pa 12 or di merdia, por cuminsa practica pa 2 or y e Sprint Cup Rental Race lo ta pa 3 or di atardi.

Tur hende por participa den e careda di karting. Asina ta, inscribi awe mes!

Categoria:

Rentals: Beginner, Light y Heavy mix (lo balansa e dos categoria nan aki cu peso)

Ganado absoluto di e 2019 ARUBA SPRINT CUP Point Series lo wordo patrocina pa Bushiri Karting Speedway pa representa Aruba den e 2020 Sodi World Finals.

Participa y acumula punto y kisas abo lo ta e ganado y representa Aruba den e Campeonato Mundial di Rental Kart cu pasashi, estadia y inscripcion paga pa Bushiri Karting Speedway!

Si bo no tin experiencia, no ta problema! Participa den e categoria Rental beginner.

Cualkier persona, masculino of femenino riba 15 aña por participa !

Nos mes ta lo provee e participantenan cu Karts, Helm, Handschoen

Lo tin Musica y animacion !

Nos ta wardabo pa e di cuatro Sprint Cup pa e aña aki na Bushiri Karting Speedway

Comments

comments