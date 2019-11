Diabierna anochi 22 November e di 8th Bowling Challenge, a start cu un ambiente den Eagle Bowling.

E team nan presente Douane, Brandweer, Elmar, DOW, Ambulance, Polis, Setar, CMB, OK/HoH, y RBC. Un anochi hopi ameno y a bataya formalmente cu otro, bow di un apoyo pisa di cada equipo pa e Titulo di Campeon, hopi premio pa tur participante y no por laga afo hopi sorpresa pa e resultado final. Kier a jama bon bini na CMB y RBC pa join e Bowling Challenge 2019.

Team mas anima: RBC

MVP VROUW: RBC Mevr. Prisca Albertsz

MVP HEER: RBC Dhr. Francis Ruiz

BEST OF THE BEST: DOW Dhr.Lubert Feliciano

5 Lugar: CMB

4 Lugar: Brandweer

3 Lugar: DOW

2 Lugar: Elmar

Team Campeon: RBC

Un danki na tur e fanaticadanan cu a presenta e anochi aki pa apoya nan team, tur e team nan cu a participa. Un danki na tur sponser cu a hasi nan contribucion na e evenemento. Danki special na Compra NV pa 8 anja largo pa e sosten, Eumar Lock, La Moderna, Benjamin security, Elsas Flowershop, Jay’s Tireshop, Boat Fishing Paradise, Arince Aruba Interior, Standard Communications, Cliffix Musical, Radiator Solutions, Flying Fishbone, Footfit, Faro Blanco Restaurant, El Gaucho Restaurant, Ruth’s Cake, Matthews Beachside, Tatami sushi Bar, Ling & Sons Super Center, Driftwood Restaurant, Brickell Bay Beach Club & Spa, Superfood, Manrique Capriles, Urataka Center, Blossoms, Madame Janette, Spa del Sol, Pinchos Grill & Bar, Papiamento Restaurant, Ricardo’s Restaurant, Zeerovers, Pizza Hut, Delphi Watersports, Marina Pirata y tambe un palabra di danki na The Art Engraving pa hasi un tremendo trabouw riba e schaalnan, danki na e crew di Bowling,un danki di curazon..

Comments

comments