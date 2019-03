E di 59 Boulevard Race lo tuma luga dia 27 di april, Dia di Rey

Dia 7 di april 2019 lo tuma luga e di 59 Boulevard Race, cual ta Dia di Rey. Antes tabata 30 di april, pero ora cu Willem Alexander a bira rey, e fecha tambe a cambia.

Sra. Glenda Croes -Tromp, di e comision organisado di e Boulevard Race a splica cu e caredanan ta start for di Malmok y e ta bin caba na e Parkinglot di Aruba Ports Authority. E aña aki tin dos punto importante, pa e dia di e careda aki. El a keda oficialisa, esey tambe ariba e flyer cu tin di Boulevard Race, ta bira e logo internacional di Atletiek Bond Internacional y di Aruba, dus e ta un careda oficial. E di dos punto ta cu e ta keda dedica e aña aki na Sr. Harry Jansen, cu ta e persona cu a cuminsa cu e Boulevard Race. Y otro aña cu ta e di 60 aña di Boulevard Race, y e ora e lo carga e nomber oficial di Harry Jansen, dus lo bira e Harry Jansen Boulevard Race.

Inscripcion ta tuma luga dia 1 di april, y na momento cu paga inscripcion ta haya e BID y e tshirt. Aworakinan e inscripcion ta costa 30 florin pa atletanan di islanan ABC y internacional ta paga na dollar, es decir 30$. Despues di 16 di april, e prijs ta subi cu 5 florin of 5 dollar. E ta bira 35 florin of 35 dollar.

Banco di Caribe ta un di e sponsornan principal hunto cu ENNIA, cu APA, TNO, SETAR, IBisA, ALBO, Total Service, CedRide Bike. Tur e companianan aki ta haci un esfuerso grandi pa contribui na e evento aki, e ta un evento cu ta un di e poconan, of e unico evento cu ta atardi. mainta evento ta tuma luga mainta trempan. E lo cuminsa 5 or y 30 en punto. Lo tin un bus disponibel pa hiba e atletanan na e start. Un ta sali 4 or, 4 or y 15 y 4 or y 30. Ta baha nan na e start pa cual e atletanan por laga nan auto na APA. Lo tin cooperacion di polis, como tambe di motorunit pa e crusadanan.

Ta haci apelacion na automobilistanan pa tene comprension cu e rato di ora cu e caminda ta bay ta cera e ora atardi eynan. Y ora cu haya guia di boluntario of polis, cu cierto direccion e por bay, no rabia cu mester desvia. Esaki ta hopi importante.

Lo tin diferente categoria, den hende homber tin 14-19, 20-29, 30-34, 35- 39, 40- 44, 45 – 49, 50- 54, 55 – 59 y 60 plus. Den dama ta mas cortico 14-19, 20-29, 30-34, 35- 39, 40- 44, 45 – 49, 50- 54, 55 plus. Lo tin tambe e overall, dos tres hende na prome luga di hende homber/hende muhe. Premio di mil florin, 750 y 500 florin.

Inscribi online y bay haci e pago. Ora di haci e pago e ora ta confirma e luga den e boulevard race aki. Un biaha mas, e ta 30 florin of 30 dollar. Despues di dia 15 di april e ta bira 35 florin of 35 dollar. Ta boga pa 550 participante. Si esaki yena, no ta bay tin mas luga disponibel. Haci e pago trempan na Ibisa entrante dialuna awo. Tambe pa paga prome cu e fecha cu e prijs ta subi. E fecha di pago ta conta.

Motibo pa cual a baha e cantidad di participante na 550 ta door cu si pone 600 persona e ta un perdida pa e organisacion. Mas participante, mas tshirt mester laga traha, cual ta nifica tameb mas gasto.P’esey a bah’e e aña aki pa 550.

