E di 5 “Island Wound Care Symposium” di Hospital tabata exitoso: A comparti hopi informacion con pa cuida herida cronico y complica

E aña aki tabatin un bes mas hopi participante den e di 5 simposio di Island Wound Care organisa pa Center for Advanced Wound Care di Dr. Horacio E. Oduber Hospital. Pa 3 dia largo a comparti hopi informacion riba diferente forma pa brinda miho cuido di herida nan cronico y complica duna pa oradornan local y internacional. E simposio tabata tocante e diferente tratamento di herida nan complica, cu a inclui un tayer ‘hands on’ di con pa cuida herida nan, consistiendo di 4 diferente workshop tocante por ehempel ‘diabetic foot’, kemadura y mas, asina Dr. Yuri Caseres, ciruhano general di Dr. Horacio E. Oduber Hospital y coordinador medico di Center for Advanced Wound Care, a duna di conoce. “E tabata super exitoso, mirando cu e momento ey pa medio di practica e participante nan ta siña mas di cerca con pa haci e herida nan limpi”. E di dos dia a dedica completamente riba herida nan ocasiona pa diabetes. A conta cu hopi orador internacional, cu a elabora riba e delaster tratamento nan riba e tema di ‘diabetic foot’. E di tres dia a enfoca riba cuido general di herida nan complica. Dr. Caseres a duna di conoce cu no ta herida nan manera cualkier corta di man, pero ta cronico door di otro tipo di enfermedad. Tratamento di e tipo di herida nan aki mester sosode den team pa asina logra e meta pa cura y yuda e pashent. Loke cu e organisadonan kier a logra ta pa participantenan por a bay cas cu diferente tipo di tarea. E mensahe principal tabata cu no por trata tur herida di mesun manera. A gradici e nursenan, dokternan, specialistanan y tur cu a atende e simposio. Aki a comparti experencia y conocemento riba tratamento di herida na Aruba y den region tambe, cu e meta pa e participantenan por ta miho prepara, mas avansa y cla pa cura y trata e tipo di herida nan conoci riba nos isla.

