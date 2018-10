E di 23 Congreso di FTA ta ehempel di constancia di lucha pa derecho di trahado

Recientemente tabata na Aruba, Sr. Julio Roberto Gomez Esguerra, di Colombia, kende ta presidente di CGT- Confederacion General de Trabajadores y di ADS – Alternativa Democratica Sindical de la Americas. El a bin specialmente pa atende e congreso 2018 di e Federacion di Trahadonan Arubano, FTA.

E participacion di CGT ta motibo di lasonan di hermandad, cu nan tin cu Aruba pa mas di 40 aña caba. E di 23 Congreso di e Organisacion na Aruba ta un ehempel di loke ta constancia y e permanencia di un organisacion semper defendiendo derecho di trahadonan. Trahadonan den sector hotelero, bancario, trahadonan di construccion.

FTA, segun Sr. Gomez Esguerra ta un organisacion emblematico y historico den America Latina y Caribe, pa construi sociedadnan totalmente diferente.

E retonan mas grandi cu mundo sindical ta enfrenta ta e desaroyo tecnologico, robotisacion, automatisacion, ta retonan cu e movimento sindical tin cu enfrenta cu integridad. No ta trata di descalifica modernisacion, pero si na mes momento haci un yamada na hubentud pa nan compronde cu sindicalismo ta lucha for di mas di un siglo pa derecho di trahadonan, pa siguridad social, mester apoya y vincula nan mes cu sindicato. E aporte di hubentud, tanto homber como muhenan hoben, pa esunnan cu ta grandi caba, den e lucha sindical tin nan apoyo, comprension y solidaridad. Si no ta pa e movimento sindical, awendia e instrumentonan di siguridad social y reconocimento di trahadonan no ta na vigor.

Es decir, e acumulaciion di realisacion di e movimento sindical ta hopi amplio. E licencia di maternidad, derecho na salud y derecho na educacion, tur esaki ta forma parti di e lucha sindical na Aruba, Bonaire, Corsou y den Caribe, Centro America. E movimento sindical tin un legado historico cu mester wordo balora manera mester ta, segun Sr. Julio Roberto Gomez- Esguerra, presidente di CGT- Confederacion General de Trabajadores y di ADS – Alternativa Democratica Sindical de la Americas.

Comments

comments