E di 21 Camacuri Bike Ride mas grandi cu nunca

E aña aki un biaha mas Club Camacuri Harley Davidson lo tin e famoso Camacuri Ride, unda cu brommernan di Aruba como esunnan di afo lo participa. Aña pa aña e evento a crece y e aña aki Tropical Bottling Co. a partner cu e club p’e evento.

Richard Giel, “Special event coordinator” di Tropical Bottling Co., a indica cu algun aña pasa nan a partner cu e evento aki y despues di un periodo di 2 aña e “bike ride” ta bek cu Tropical Bottling Co. Door di meta cu e organisadonan tin e aña aki, Tropical Bottling Co. a tuma e decision pa partner cu e evento un biaha mas. E causa aki ta p’e muchanan y esaki a atrae Tropical Bottling Co. y asina nan a dicidi di participa atrobe.

Tropical Bottling Co. lo ta participando na e bike ride aki cu tur su productonan, asina Richard Giel a expresa. Tambe nan ta kere cu esaki ta bira un relacion exitoso. E evento aki no ta un evento di 1 dia, pasobra dia 16 di Maart na Balashi Beer Garden lo tin un evento di “Back to the 80’s – 90’s”. E entrada lo ta gratis y asina aki e evento lo bira uno grandi.

E aña aki Club Camacuri ta tene nan di 21 bike ride, cual lo cuminsa diaranson, asina presidente di Club Camacuri, Buchi, a expresa. Diaranson dia 14 di Maart lo ta bahando e containernan di brommer di Corsou y Boneiro, di cual Corsou tin 4 container y 1 di Boneiro. Lo bay tin hopi brommer riba caminda durante e dianan ey.

E inscripcion pa participa den e Camacuri Bike Ride 2018 lo ta diahuebs na Balashi Beer Garden. E inscripcion ta costa 65 florin y e participantenan lo ta hayando un tas cu nan coy come, wristband, coy bebe, pin y T-shirt. Diahuebs no tin coremento, pero diabierna 16 di Maart e coremento lo cuminsa di atardi te anochi. E president di e club a gradici e brigada di motor di KPA cu lo acompaña nan durante e evento aki. Ta recorda tur motociclista pa tin nan helm y na mes momento ta pidi cooperacion di e automobilistanan, taxistanan pa duna nan e espacio pa tin un bunita ride pa dia 18 di Maart. Diasabra anochi tambe lo tin un ride, mientras cu diadomingo dia 18 di Maart e ride lo ta grandi. E dia aki tur hende lo topa na Balashi Beer Garden pa breakfast di 9:00am te 10:45am, pasobra 11:00am e ride lo sali.

Na algun stop lo tin weganan p’e participantenan y na caminda lo tin comemento pa tur hende. E ride lo termina bek na Balashi Beer Garden unda cu lo parti plakkaatnan na tur club bishitante y e participantenan.

Fundacion pa Nos Muchanan tambe a partner cu Tropical Bottling Co. y Club Camacuri, unda cu e fundacion lo ricibi un donacion di e recaudacion di fondo di e bike ride. Lionel Croes, vice presidente di Fundacion pa nos muchanan, a expresa cu e causa aki ta pa yuda na e seminarionan cu nan ta haci. Na e momentonan aki e fundacion ta trahando riba e derecho di mucha.

E fundacion a gradici na tur sponsor p’e evento aki. E causa aki lo ta uno bon di cual e fundacion lo haci un bon uzo di e donacion cu nan lo ricibi.

