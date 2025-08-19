SVT (Sociale Vorming Trayect) a habri inscripcion algun siman atras pa asina invita/ inspira e hobennan di Aruba pa forma parti di Formacion Social grupo 20.

Formacion Social ta duna e hobennan entre 17 y 25 aña un segundo oportunidad den nan bida y forma parti di e proyecto aki. Dialuna mainta pareu cu solo a sali, 16 hoben a presenta na porta di Mariniers Kazerne Savaneta pa duna inicio na SVT20.

Coordinadora di SVT, Jessica Ras a hiba palabra durante e ceremonia cortico di bonbini y despues a guia e grupo pa nan prome dia di formacion. Un dia grandi sigur pa cada hoben cu a tuma e decision cu balentia y curashi y cu meta di caba e trayectoria aki exitosamente.

E ta un satisfaccion grandi di mira cu e hobennan a presenta, cu nan lo drenta e porta di Kazerne y haci un cambio den nan bida. E prome fase di e trayecto lo tin un duracion di cuater luna, gran parti lo ta entrenamento basico militar y lo ta den su mayoria den Kazerne mes.

Manera ta conoci, e enfoke principal ta disciplina, respet y traha den ekipo. E hobennan di SVT20 lo enfrenta nan propio debilidadnan pero tambe conoce y capitalisa riba nan puntonan fuerte. Despues di cuater luna lo drenta fase 2 cu lo dura aproximadamente ocho luna.

Jessica Ras tambe a indica cu lo duna oportunidad na e hobennan cu pa un motibo of otro no a presenta awe, pa asina nan tambe por uni na e grupo aki durante e proximo dianan. Ta desea nan tur clase di exito y cu pronto lo tende cosnan positivo di e grupo aki.

E programa di Formacion Social (Sociale Vormingstraject) a wordo introduci na Aruba na aña 2010 riba iniciativa di Prome Minister Mike Eman dencooperacion cu Ministerio di Defensa di Hulanda. E prome parti di e programa ta encera entrenamento den disciplina militar, na Marinierskazerne y bou encargo di oficialnan di Arumil.