Como Minister di Husticia y Asuntonan Social e ta yenami cu orguyo pa cumpli cu e deseo di Parlamento Hubenil pa por tin bos y oido den gobierno, pa nan aporta activamente na tur locual ta concerni nos hobennan di Aruba.

Mi ta tin e honor di a reuni cu nos hobennan na varios occasion unda nan a comparti nan sugerencianan, ideanan y te asta a yega cu business plans pa gobierno.

Mi a tuma nota cu 5 hoben a participa recientemente den Ted Bodrum Model United Nations ariba e topico: Pursuit of Justice.

E seriedad di e tematica aki y e compromiso di nos Hobenan di Parlamento Hubenil pa participa na esaki asina mes cu e Conferencia a tuma luga online di 2or di marduga pa 10or di mainta, ta demostra e nivel di dedicacion y aporte cu nan ta duna na nos pais Aruba. Danki na cada un di nos hobennan cu a participa na e conferencia aki sacando cara di Aruba. Tambe na Parlamento Hubenil su juegd coördinator Rushella Tromp pa su aporte como key note speaker na e conferencia aki.

Awe Parlamento Hubenil ta cumpli 20 aña di aniversario, 20 aña di dedicacion na bienestar y derechonan di nos hobennan. 20 aña sumamente exitoso, fructifero, pero tambe uno valioso y rico den conocemento.

Parlamento Hubenil ta un organisacion importante na yuda crea lidernan pa futuro door di ofrece oportunidad pa desaroya liderazgo effectivo, contribui na procesonan democratico y yuda na crea un comunidad fuerte y inclusivo.

Sin duda, mi deseonan awe ariba boso aniversario ta pa Parlamento Hubenil sigui crece y expande boso reach, sigui inspira, motiva y empodera hobenan pa ta lidernan na nivel nacional y internacional, ekipa pa haci decisionan informa pa cu futuro di nos pais Aruba.

Mi ta extende na nos hobenan di Parlamento Hubenil, na jeugd coördinator Rushella Tromp, juegd consulent Milvienne Dijkhoff, Directiva di Parlamento Hubenil, ex miembronan di Parlamento Hubenil, na famianan di nos hobenan cu ta apoyanan, na Stephanie Croes, ex presidente di Parlamento Hubenil y actualmente beleidsadviseur den nos Bureau pa cu aspecto social y hoben y tur esnan cu den un of otro manera a aporta na Parlamento Hubenil y Aruba en general un pabien cu 20 aña salvaguardiando derecho, norma y balornan di nos muchanan y hobenan di Aruba.

“Niun Nacion, no por prospera sin e aporte y ideanan di nos hobenan. Nos hobenan ta nos speransa di awe y nos fruto di mayan.”