bo grupo pa mens erger je niet live ta cla?

diaranson dia 5 di april ta e dia, pa confirma bo grupo su participación, di 6pm pa 9pm na centro di bario brazil, pa e campeonato 2023. ariba e fecha aki tur grupo ta haya nan fecha y color cu nan mester bisti pa nan prome wega di mens erger je niet.

e campeonato ta cuminsa dia 22 di april den centro di bario brazil.

dia 22 di april pa 7:00pm ta apertura di e 15 aniversario di mens erger je niet. y ta pa e motibo aki ta bay tin un ambiente alegre, pues un tremendo jump up (pafo) direccion pa entrada di cbb. despues na e entrada den cbb cada grupo mester drenta mescos cu e desfile di tur aña, caminda nomber di cada grupo ta wordo menciona etc . corda bin cu algo pa indentifica bo grupo for di leu, p.e. bandera, banner, borchi etc.

MI TEAM DI MENS ERGER JE NIET LIVE TA CLA PA CAMPEON!!!! Y ESUN DI BO??

Pa mas informacion por yama/whatsapp mr. Eddie Dandlau na 5662208