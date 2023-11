Siman pasa a tuma luga e di diescuater (14) edicion di e congreso di DAS Clinic, esta e Dutch Antillean Southamerican Clinic. Un congreso organisa door di un grupo di specialista di Horacio Oduber Hospital cu durante añanan a bira hopi popular bou di dunadonan di cuido di Aruba y region. E evento aki ta conta cu participantenan di diferente specialismo den cuido medico, dokternan di cas, praktijkondersteuners, enfermeronan specialisa y demas personal den cuido pa asina keda up-to-date di e ultimo den mundo medico.

Drs. Bert Rodenburg, internista y infecciologo na HOH, ta conta cu durante e congreso interactivo aki tabatin diferente orador cu a toca diferente tema di interne geneeskunde, entre otro oradornan fo’i Corsou, Sint Maarten, Hulanda y tambe un oradornan di Aruba mes. E aña aki a enfoca mas riba e hende muhe y tambe riba investigacion local como tambe investigacion cientifico haci aki na nos isla.

Durante e congreso por a mira diferente presentacion riba e topiconan ya menciona. Ademas, a conta cu diferente orador for di diferente area di salud, pues no unicamente di hospital pero tambe dokter di cas y specialista.

Drs. Rashidi Rellum, reumatologo, tabata un di e oradornan durante e congreso. El a papia riba e topico di Reuma na Aruba. Rellum ta conta: “mi a comparti data tocante cuanto hende muhe tin Rheumatoid arthritis na Aruba y cu mester bay analisa e motibo dicon e grupo di ser femenino ta mas grandi na Aruba. Ya caba generalmente tin mas hende muhe cu reuma compara cu hende homber pero hasta compara cu e nivel mundial cu ta tres biaha mas grandi, aki na Aruba e grupo di ser femenino ta cinco biaha mas grandi cu e grupo di hende homber. Pues lo ta bon pa investiga e motibo tras di e cifra aki cu ta destaca pa asina den futuro por tin mas informacion cu por tuma accion riba dje.

Pa finalisa, Drs. Rodenburg a indica cu esaki tabata e di diescuater edicion di DAS Clinic cu a tuma luga y cu nan ta conta cu un acogida hopi grandi di participante, tambe cu no por a yega Aruba pero a logra presencia e congreso virtualmente, for di Hulanda y demas islanan y claro for di Aruba tambe. Drs. Rodenburg a expresa di ta hopi contento cu tur esnan cu a presenta pa siña un poco mas. Y alabes loke ta hacie mas miho ainda cu door di nan participacion nan ta haya acreditacion tambe.

E team di DAS Clinic a conta un bes mas riba un congreso masha exitoso unda cu no por a acomoda mas hende den e sala, pues tabata un evento “SOLD OUT”. Ta gradici tur orador y parti di e team di organisacion pa e trabou duru pa por a logra haci esaki posibel. E DAS clinic ta un tremendo ehempel di colaboracion medico entre e islanan. Sin un colaboracion extensivo e simposio lo no tabata uno asina fructifero.