E destruccion di e mangelnan lo daña nos medio ambiente y nos economia

Sr. Greg Peterson, di Aruba Birdlife Conservation (ABC) a splica e importancia cu e matanan di mangel ta representa pa nos isla. E ta splica mas ariba esaki.

Lo ta pa nos hendenan compronde bon ki importancia un mata mangel tin pa nos isla. Henter e sistema di mangel no ta algo cu ta para ariba su mes. Fuera cu nan ta conseha henter mundo pa ta cuidadoso cu e mangelnan, ya cu ora di horcan of mal tempo, mangelnan semper ta yuda pa e awa no drenta den e pais unda cu tin tormentanan grandi, etc. Esey ta uno.

Pero tambe e mangelnan ta forma parti di un circulo di bida. Den nos mangelnan, tur rond nos costa e diferente tipo di pisca ta pone webo eyden. Ora cu nan yega un cierto grandura cu nan bay ariba e rifnan di coral. Despues hasta e piscadonan ta pisca a base ariba loke a nace na chikito di mangel. Ora cu daña e mangelnan, ta daña e coral y ta daña nos turismo. Esey kiermen cu esunnan cu ta gana nan pan di cada dia door di snorkel, lo sali perhudica. Pero tambe e piscadonan lo sali perhudica. Ta daña nos economia, nos medio ambiente, nos reputacion riba tereno internacional. E cos aki, segun Peterson, ta absolutamente inaceptabel cu ta haci esaki como pais.

E gobierno nobo cu sinta lo mester atende cu esaki mas pronto posibel. ABC lo busca manera di tene un reunion mas pronto cu ta posibel. Tin formacion andando y Sr. Peterson ta spera cu medio ambiente tin su atencion den e formacion, pa e 16 luganan y nos parke marino, por consolida e cosnan aki y pone nan bou di Parke Arikok. Drecha e legislacion y en todo caso, lo por tin algo pa bay dilanti cun’e. Asina Sr. Peterson a finalisa bisando.