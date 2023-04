Biblioteca Nacional Aruba ta invita publico pa e charla ‘E derechonan di pashent’. Esaki ta tuma lugar ta tuma lugar dialuna dia 3 di april di 5 or y mey pa 7or. Orador ta sr. Jayburtt J. Dijkhoff. Un y tur ta bon bini. Porta ta habri 17:15 PM.

Abo sa kico ta bo derechonan como pashent? Mayoria persona no sa y hopi biaha e dunadonan di cuido tampoco no a wordo informa kico tur e derechonan aki ta encera. Esaki ta hiba na un situacion peligroso. Pa e pashent, pasobra si e no sa, ta mescos cu e no tin derecho. Pa e dunado di cuido, pasobra asina e no sa kico tur e mester cumpli cu ne. E situacion aki no por keda asina.

Pa yuda pashentnan y e dunadonan di cuido, Sr. Jayburtt J. Dijkhoff, PhD, a skirbi e prome buki den Reino Hulandes riba e topico hopi importante aki. E buki ta skirbi specialmente pa e pueblo di Aruba. Ela wordo skirbi den un Papiamento cu ta facil pa compronde, cu hopi ehempel basa riba casonan di bida real. E ta e unico buki cu ta splica e derechonan general, y hopi derecho specifico cu bo no ta haya ningun otro caminda.

E charla lo duna un bista general riba algun di e derechonan y lo subraya e hermentnan cu tur pashent mester sa, hopi prome cu e tin mester di cuido di salud. E charla aki lo toca e retonan di awendia pa tur pashent y pa e sector di salud, y e caminda cu nos mester tuma pa mehoracion. No solamente pa e derechonan di pashent, pero tambe pa e posicion di pashent y e calidad di cuido pa tur hende. E charla y e buki ambos ta finalisa cu e yamada pa join e movimiento pa logra e cambio aki pa medio di synergia y derechonan colectivo, cual ta un concepto unico den nos Reino.

Pashentnan, dunadonan di cuido y tur persona cu ta interesa den e derechonan di pashent ta bon bini pa atende e charla aki. E lenguahe di e presentacion lo ta na Papiamento.

Orador

JAYBURTT J. DIJKHOFF, PhD, ta autor y doctor den ley den e ramo di derecho di salud publico. E ta e experto riba e tereno di derecho riba calidad di cuido di salud na Aruba. Di hoben el a destaca den su trabou y a logra den apenas un decada pa traha den diferente funcion, manera hurista, inspector, consehero legal administrativo, y cabesante na Departamento di Salud Publico di Aruba. E ta fungi como mayordomo den e proyecto di lanta e departamento nobo “Instituto di Calidad cuido den salud” (Kwaliteitsinstituut gezondheidszorg). Actualmente e ta Presidente tambe di Fundacion SIKI (Stichting Instituut voor Kennis en Innovatie), caminda den su tempo liber e ta duna diferente curso y charla gratis pa adulto mayor y tambe seminario pa e comunidad di Aruba. Ademas e tin su programa semanal na TeleAruba titula Calidad di Cuido.