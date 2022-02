Recientemente un biaha mas nos a wordo inunda pa un “kakefonie” cu nos a bin ta tende e ultimo añanan tocante di e dump. Nos por a tuma nota di un notificacion di parti di OM, cu parce di tambe a cay den e maña di desinforma e pueblo, unda cu “tussen de regels door” ta ser bisa cu NUNCA tabata tin atencion pa e problema na Parkietenbos y cu hasta ta yuda den haci propaganda pa e gobierno actual. Cu otro palabra ta mete su den politica! Ta di lamenta cu un instituto cu mester ta imparcial ta haci su mes culpabel na tipo di cosnan asina. Djis pa refresca memoria di esnan na Ministerio Publico. Ta for di 1 di mei 2002 a PAGA candela y nos a bin cu e Prome Fase pa un solucion duradero, sostenibel, structural y pagabel, den forma di un “Sanitary Landfill”!! Na OM mester tin hende cu por sa esey toch? Como parti di e SOLUCION ey, nos a cera e dumpnan na Vader Piet y na Jaburibari na un manera drechi. Y riba conseho di MESUN hendenan cu awe ta sinta banda di e minister! T’e hasta awe tin un parke recreativo na Jaburibari (Parke Curazon). Of nos kier lubida esaki? E maneho no a keda na ehecucion di Fase Uno so. Fase Dos cu ta encera e dump na Parkietenbos mes, a bin cu e WASTEAWAY PLANT di Bouldin & Lawson! Loke a nifica un SOLUCION DURADERO, SOSTENIBEL, STRUCTURAL Y PAGABEL. Y na su turno e dump na Parkietenbos tambe lo mester a bira un Parke Recreativo, mescos cu Jaburibari. Fase Dos a conoce un procedura totalmente transparente (esaki confirma pa 7 uitspraken di Corte)! Sinembargo un boycot feroz y sin misericordia a tuma lugar. Esaki a wordo confirma den un veredicto na februari 2016 di Corte. Den e veredicto aki un biaha mas a wordo CONFIRMA cu e BOYCOT aki, ta e causante cu te dia di awe e pueblo di Parkietenbos ta sufriendo. Pa colmo e boycot aki a continua te cu awe tambe. Bin bisa awor den un declaracion oficial di OM cu niun gobierno a haci algo ta simpelmente un manipulacion y un mentira! Y e cherry riba e bolo ta cu OM ta bisa cu no ta persigui niun hende paso e minister concerni a bisa cu elo bin cu un solucion. Si esaki no ta mete den politica, anto mi no sa mas!!

“Een Openbaar Ministerie ONWAARDIG”!!

Den un reunion recientemente di Parlamento un biaha mas nos por a tuma nota con parlamentarionan ta mustra dede riba otro sin cu realmente bisa kico realmente ta e problema. Remarcabel atrobe ta pa constata con nos directornan di departamento, en bes di para pa lo corecto, un biaha mas ta hiba un maneho di “zoals de wind waait, waait mijn jasje”!

E director di DOW “doodleuk” ta bira un biaha mas “mucha manda” di un minister.

* Dia cu sr. Benny Sevinger a boycotea e proyecto di Bouldin &Lawson, ela scohe pa bira cara.

*Dia cu a (mal)usa e placa poní pa drecha e RWZI-NAN un biaha mas a scohe pa bira cara.

* Dia cu O. Oduber a usa e “restfonds” di FDA pa cumpra e porkeria di incenirator chikito, aki no solamente a bira cara pero a colabora activamente den e “gesjoemel” den e compra di e porkeria ey.

Anto ni un dia e incinerator chikito a cumpli cu e “bestek”, paso ni un biaha e porkeria ey a kima ni cadavernan ni “medical waste ” manera poní den e “bestek” cu DOW mes a traha. Y awe tin e curashi di bisa cu e porkeria ey ta cumpli cu tur cos pa te dune e hindervergunning? Mi no ta technico pero mi kier reta e director aki pa mustra concretamente cu kimamento den un Airburner, kimamento di palo y e “sludge” ta malo pa nos medio ambiente!! California (USA) ta e Estado mas severo riba e tereno di medio ambiente ta haci uso di un “Airburner” y esaki ta cumpli cu e “EPA-standards”! Si en berdad esaki ta malo, con bin a acepta pa e compania local a haci esaki pa mas di 10 aña y NUNCA DOW a bisa algo? Esaki djis pa complace cu O.O? Awor mesun modus operandi ta tumando lugar. Pa e por laga su “jasje waai, zoals de wind waait” e ta bin GAÑA cu e incenirator chikito ta traha bon. Tanto E como e minister ta GAÑA! Esaki ta INTEGRO? Despues di a tuma nota di e tantisimo declaracionnan cu por a ser scucha y lesa ultimo dianan, ta hopi cla cu keto bay kier pone man riba e cabez di O. Oduber. No ta keda mi ningun otro opcion pa un biaha mas manda un otro “rappelbrief” na OM pa puntra con a para cu e investigacion concreto entorno e compra corupto di e incenirator chikito cu obviamente e gobierno aki ta haciendo su maximo esfuerso pa pueblo lubida y pa esaki bay den e famoso “doofpot”! Pero esey lo no sosode! Mi lo keda riba lomba di tanto OM y como riba esun di e gobierno aki cu obviamente ta sostene e corupcion aki.

Y si OM no mustra mi CONCRETAMENTE cu un investigacion real ta ser haci riba e denuncia dimi, mi lo acudi na Hof conforme articulo 15 di nos Wetboek van Strafvordering pa pone nan haci tal!

Labamento di cabez di O.O. cs mester caba!!

Miembro di Partido UPP

Booshi Wever

9 februari 2022

Comments

comments