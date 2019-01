E decision pa kita tur impuesto riba recibo ta crea espacio pa aumenta prijsnan desproporcionalmente

Segun sra Arends-Reyes banda cu e reforma fiscal tawata tin un ansha di otro mundo pa core pasa, e proposicion cu e gobierno di signatura di MEPPORRED a presenta ta den fase y su meta principal ta pa trece miyones pa caha di gobierno. Den e tratamento di e ley di reforma fiscal tambe a trece dilanti cu ta prohibi tur comerciante pa pone cuanto di e prijs cu e consumidor ta paga riba e recibo. Si un comerciante kier pone riba e recibo e lo wordo castiga cu un multa di fls.10.000,-. Tur impuesto mester ta inclui den e prijs di e producto of servicio awor pero ta keda toch dificil pa e consumidor por midi con hopi e prijsnan pa producto a subi. Segun e ley e meta tras di e cambio aki ta pa transparencia pero alavez e ta crea un espacio pa comerciantenan pasa tur e gastonan cu nan tin extra, di utilidad, di transporte, di ganashi, di banco y di huur den e prijs pa consumidor paga. Si den e prome fase di reforma fiscal tin personanan ta bai dilanti cu fls 25,- pa luna y tin cu paga riba 200,- extra na aumento di producto, servicio y impuesto en berdad e no ta un adelanto pa ningun hende. Durante di un sesion na October 2018 organisa pa Raad van Advies cu tawata papia di un cuadro fiscalnan cu ta existi y a delibera den gruponan kiko ta realistico pa Aruba, sigur e BTW manera cu algun politico di coalicion ta primintiendo nan votadornan no ta un opcion admistrativamente viabel pa Aruba. E top expertonan y profesionalnan fiscalista di Aruba incluyendo profesionalnan cu ta traha cu CAFT tawata tey presente durante e Masterclass y tur tawata di acuerdo cu BTW no ta un opcion pa Aruba pa diferente motibo. E sistema di BTW ta uno cu mag di cobra un schakel so y mester por demostra esaki via recibonan y ta netamente esaki ta hasi cu na Aruba pa falta di entre otro personal y digitalisacion un tarea cu ta sumamente dificil. Pues pa tanten a keda e impuestonan tipo bbo cu conose schakel y cu awor desde 2019 ta keda na e comerciantenan con hopi nan lo absorba of hinke plus otro gastonan den nan prijs. E inflacion ta sigui crece, e placa no ta yega manera antes mas y ta tristo cu ta tira tur e aumento di impuesto pa culpa di gobierno anterior pa paga debe siendo cu despues cu gobierno a cobra varios suma cu tawata pendiente ainda ta sigui aumenta gastonan y no kier pone locual ta e ‘meevallers’ of locual ta extra cu ta cobrando pueblo pa baha e debe tampoco. A bisa cu lo kier inverti den pueblo pero door di kita placa di pueblo, reduci poder di compra, hisa costo di bida y costo di operacion no lo tin suficiente fondo pa repara e daño cu ta causando entre otro riba tereno social, caminda tur mayor lo mester traha aun mas duru, talves mas cu un trabou, e bida familiar ta bai atras y cu por tin consecuencianan drastico pa e hobenan y muchanan sra Arends-Reyes ta termina bisando.

