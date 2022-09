E pandemia di COVID a afecta Aruba su economia y nos finansa publico. Pa surpasa e pandemia, Aruba a fia placa di Hulanda. A traha un debe di 1482 miyon florin. Den e articulo aki Minister Maduro di Finansa ta splica y ilustra na unda e placa di e debe aki a bay.

Hende sin entrada y comercio a haya placa

E debe cu a wordo traha den e pandemia a bay pa yuda esnan cu a keda sin entrada, pa yuda comercio wanta cupo di trabou y pa yuda compania chikito y mediano cubri gasto di operacion. Gobierno a brinda 715 miyon florin na sosten financiero di cual 79 miyon florin a bay na FASE pa brinda esnan cu a keda sin entrada un yudansa pa por a come y bebe durante e pandemia. Companianan chikito y mediano a haya 4000 florin tur kwartaal pa por a cubri gastonan operacional. Banda di esaki Gobiernio a yuda comercio tene cupo di trabou door di ofrece 415 miyon florin na subsidio di salario. Sin e yudansa aki Aruba lo a conoce caos unda hende lo a sufri di hamber, companianan lo a bay failiet y economia lo a kibra.

Placa a bay pa tene fondo di SVB y AZV stabil

Gobierno a fia placa tambe pa yuda tene e fondo social di SVB y esun di salubridad AZV stabil. Mester a sigura cu nos grandinan por a keda conta cu nan entrada y mester a evita cu e fondo di salubridad por a keda mas afecta door di e pandemia. Tur dos fondo a keda afecta ora cu cupo di trabou a bay perdi, y pesey Gobierno mester a percura pa yena e deficit cu a resulta door di falta di entrada.

Cubri entrada di Gobierno cu a cay atras cu 834 miyon florin

Banda di e yudansa brinda na esnan sin entrada, na comercio y na e fondonan di AZV y SVB, e debe a cubri e entrada di Gobierno cu a cay atras ora cu 1/3 parti di nos economia a bay perdi door di medida pa contene e contagio di COVID. E entrada di Gobierno a cay atras cu 834 miyon florin. Den aña 2020 e perdida tabata 352 miyon florin, den aña 2021 e tabata 334 miyon florin y den aña 2022 e perdida tabata 149 miyon florin. Pa por a sigura cu Pueblo por a keda ricibi e nivel di servicio di Gobierno mester a percura pa cubri e entrada perdi.

E debe a bay pa cubri necesidad y no luho

Prome cu e pandemia Aruba tabata tin un debe grandi caba cu tabata core den 4000 miyon florin. Te cu aña 2009 e debe acumula den 27 aña tabata core den 2000 miyon florin y despues den un periodo di apenas 4 aña ta wordo redobla. E tempo eynan no tabata tin pandemia pues ta debe cu a wordo crea ta haci intencionalmente y no pa necesidad. Den pandemia a fia placa, traha debe pa por a cubri necesidad di un Pueblo y no pa luho. Pa e debate publico riba ken a traha debe ta importante pa haci e distincion aki.