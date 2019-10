E daño cu e Gobierno di AVP a haci na nos Pais ta uno grandi y e Gobierno aki ta trahando pa mitiga esaki

E splicacion aki no ta palabra bunita, ta e berdad e ta cu awe Aruba ta bibando aden.

Minister di Finansa, Asuntonan Economico y Cultura den pasado den su funcion como Parlamentario di nos pais Aruba na varios ocasion a alerta riba e rumbo cu e Gobierno di AVP tabata hibando e finanza publico di nos pais. Ora cu a splica cu Aruba no mester traha debe desproporcional como tambe ora cu a splica pa e gobierno anterior no sinta hunga sinterklaas hincando placa den consumo enves di inversion, no tabata pa papia bunita, pero tabata bisando e berdad cu e modo di goberna ey lo haci daño na full nos Pais, debilitando nos finanzas publico, stancando nos economia y hincando Pueblo su poder di compra den un pocicion fragil.

Awe como mandatario encarga cu finansa Minister Ruiz-Maduro ta sigui splica cu awor Aruba ta bibando den e realidad amargo di e mal maneho financiero di e Gobierno di AVP y Gobierno actual ta trahando pa mitiga e daño haci y pa trece un balansa. Ma no ta tur hende kier compronde e berdad di locual ta pasando y hopi ta spera cu tur cos cu a bay robes pa añanan por wordo drecha of poni bek den balansa sin cu esaki causa algun molester. E pensamento aki lamentablemente no ta cuadra cu e berdad ya cu tur cambio pa mihor ta tuma tempo y espacio pa su implementacion.

Awe sindicatonan por ehempel ta exigi pa Gobierno cumpli cu acuerdonan firma pa e Gobierno di AVP cu a hiba un maneho financiero desastroso pa e Pais aki. Cuanto di nan ta realisa cu e Gobierno cu a sinta firma cu nan tabata hibando nos Pais den e direccion cu no por cumpli sin mas cu tur locual a wordo firma y acorda?

Nan a firma cu un Gobierno di AVP cu a redobla e debe y despues a djies cana bay laga otro Gobierno bin wak con ta deal cu e presion y consecuencia cu esaki ta trece cune pa full un Pais. Cual sindicato cu awe ta reclama e Gobierno nobo, a cuestiona e berdad aki?

Nan a firma cu un Gobierno di AVP cu a sera un deal cu Citgo cu despues cu esaki no a realisa a afecta nos economia y a traduci su mes den un deficit grandi den presupuesto cu a trece problema pa e supervicion financiero y e protocol cu e Gobierno di AVP a firma cu Hulanda. Cual sindicato cu awe ta reclama e Gobierno nobo, a cuestiona e berdad aki?

Na 2014 tur hende a core firma cu un Gobierno di AVP cu a sa di pusha tur responsabilidad dilanti den scochi di otro Gobierno. Hopi a kere kizas cu ta buena fe di dialogo esaki tabata pero poco a realisa e berdad cu nan a deal cu un Gobierno di AVP cu tabata coriendo pa su responsabilidad. Esaki kizas ta hustifica e silencio cu a reina di parti di hopi sindicato riba e mal maneho hiba cu awe hustamente ta e factor cu ta stroba cumplimento di Gobierno cu acuerdonan firma pa e Gobierno di AVP.

E gobierno actual desde inicio di nos gobernacion a splica tur sindicato na mesa na placa chikito kico ta e situacion financiero cu Pais Aruba ta aden y ki consecuencia esaki tin pa Aruba su posicion den Reino, riba e mercado internacional y pa Pueblo di Aruba mes. E daño cu e Gobierno di AVP a haci na nos Pais ta uno grandi y e Gobierno aki ta trahando pa mitiga esaki. Nos ta bayendo den bon direccion y ta cumpliendo cu tur locual cu por cumpli den cuadro di e realidad y berdad cu nos Pais ta bibando aden. Gobernacion di berdad ta continuacion, ma nos no por sigui un mal gobernacion manera e Gobierno di AVP y hinca Aruba den un abismo mas grandi serando wowo pa e consecuencia cu decicionnan tin pa full un Pais. Tur cambio ta tuma tempo y espacio. Esaki no ta palabra bunita, ta e berdad e ta.

