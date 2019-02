E cuater dianan menos ariba e vakantierooster 2019- 2020 ta haci hopi diferencia

Algo cu a lanta hopi stof tabata e hecho cu e periodo di vakantie grandi (zomervakantie) pa 2020 ta bira cuater dia menos, ya cu scol lo cera cuater dia mas laat. Hopi ta e docentenan cu a haya cu esaki ta un decision iresponsabel, ya cu e ta afecta full e sistema educativo. Pa esaki a tuma contacto cu Sra. Jospehine Albertus, presidente di sindicato SIMAR.

Normalmente Departamento di Enseñansa ta traha un concept rooster dos aña prome cu e mester bin na vigor. Esey tambe ta loke a pasa, ora cu e traha e concept rooster, e ta mand’e pa e onderwijs personeel, cu ta Dienst Inspectie Onderwijs, pa e directiva di Scolnan y tambe pa SIMAR, pa nan input.

Ora cu nan caba di duna nan input, nan ta mand’e bek pa Departamento di Enseñansa di Aruba, nan conhuntamente cu minister ta esunnan cu ta tuma e ultimo decision. Nan ta bisa cu e ta bay na vigor. Y ora cu wak e rooster di 2019-2020, cu a sali ariba un website cu tin docente cu no ta contento cun’e. Ora cu bay ariba e website di Departamento di Enseñansa, www.ea.aw y bay wak e vakantierooster, esaki a wordo aproba na 2017 caba. Esey kiermen cu e no ta algo di aworaki. El a wordo presenta aworaki, aunke cu el a wordo aproba for di dos aña pasa caba. Ora cu a papia cu e directiva anterior, nan a splica si cu na e momento eynan a indica cu e decision ey di tuma un siman di vakantie den carnaval, no ta algo responsabel. Esaki ta door cu scolnan secundario ta traha cu trimester. E di dos trimester ta cortico caba. Y kitando un siman di dje, e ta bira mas cortico. E alumnonan cu mester prepara nan mes pa examen, awo tin menos tempo pa prepara nan mes pa examen. Pero na ultimo ta e minister ta esun cu tin cu aproba esaki.

E ta algo cu a wordo publica awo, pero el a wordo aproba caba na juni 2017.

SIMAR lo kier bay bek na minister pa bay bek na e minister pa wak cun’e, kico ta e motibo, cu nan a aproba esaki. Y despues lo bay bek na e docentenan pa laganan sa e pakico. E ta algo cu not a den man di e docentenan, pero el a wordo aproba di antemano caba. SIMAR lo wak kico nan por haci pero nan tin cu duna e docentenan si, e chens pa na wordo scucha. Si wordo bisa cu e no ta algo responsabel, e ora mester duna e docentenan e motibo pa cual toch a sigui cu e decision aki.

E decision di duna un siman di vakantie den temporada di vakantie, ta perhudica full e sistema di enseñansa na Aruba. Na scolnan ta traha cu periodo di trimester, no por bay bisa ora di examen pa hal’e mas dilanti pasobra cu tin un siman menos. Esey caba ta un sistema cu t’ey caba y ya caba cu tur e dianan liber mei mei mester wak caba con ta fit in tur cos pa prepara e alumno. Ta un siman menos nan tin y un siman ta wordo kita pa por prepara e alumno.

ESey kiermen cu e vakantie lo bira cuater dia mas cortico, pero e ta cumisna mas laat tambe pa e docente. Por mira cu na cabamento di aña, hopi docente ta cansa, nan a traha henter aña y awo e ta wordo gerek tambe. Tur esey ta algo cu ta fastioso pa e sistema educativo.

E periodo di vakantie di juli (zomervakantie) ta bira cuater dia mas cortico, pasobra cu e cuater dianan ey nan ta plak’e na e temporada di carnaval, tabata declaracion di Sra. Josephine Albertus, presidente di sindicato di maestronan SIMAR.

Comments

comments