Papiamento semper a hunga un papel di mediado den diferente area na beneficio di e desaroyo di nos comunidad. Aunke kisas nos no ta realisa, nos tin mester di Papiamento y Papiamento mester di nos pa hunto nos sigui cu nos habilidad excepcional di ta creativo, flexibel y resistente.

Papiamento a origina bou di circunstancia di conflicto, caminda comunicacion tawata necesario pa por a sobrevivi. Den e proceso aki e desaroyo di Papiamento tawata un necesidad. For di varios fuente historico local y internacional nos por confirma cu Papiamento tawata carga identidad di e pueblonan di e islanan A, B, C y cu tawata uz’e for di masha trempan caba den varios area diario, esta e area di cas, di religion, di caya, di ofishi, di enseñansa, y di gobierno.

Loke ta resalta di e evidencia aki ta cu na un manera organico y amistoso, Papiamento (personificando su papiadonan) a cera amistad cu idioma di otro cultura, te hasta gana nan cariño y respet. Consecuentemente Papiamento ta refeha un multilingualismo y multiculturalidad organico, cu ta hacie un idioma flexibel, dinamico y resistente.



Si nos ta consciente di e potencial multilingual y mediado di Papiamento den nos bida, nos lo no duda den incorpor’e inmediatamente den nos scolnan. Si nos ta reconoce con esencial comprension, comunicacion y expresion ta den nos desaroyo holistico, Papiamento no por keda afo di nos formacion cognitivo. Papiamento t’ey awe mas cu nunca, para cla pa sostene nos como fundeshi den siñamento y pensamento. E pregunta ta awo: nos tambe t’ey pa Papiamento?

Mescos cu nos mester di Papiamento, Papiamento tambe mester di nos. Un lenga no tin bida sin esnan cu ta papi’e. Ta su papiadonan ta dun’e bida. Ta su papiadonan ta sigui desaroy’e y dun’e forsa pa sigui briya. Pa un desaroyo saludabel di nos tur dos, ta importante pa nos cera conoci bek cu otro, pa medio di entre otro contamento di storia (na cas), siña, lesa, skirbi y rek (na scol), arte y musica (riba medio social y cultural), comunicacion (den comercio y sector gubernamental).

Bo ta reconoce e potencial di Papiamento? Bo ta dispuesto pa duna nos futuro generacionnan e oportunidad di por sigui desaroya optimalmente danki na e idioma crioyo unico aki? Papiamento su sobrevivencia ta depende di bo.

Desde 21 di mei 2003 Papiamento a haya e status di idioma oficial na Aruba. seis aña despues, riba e mesun fecha, a funda Fundacion Lanta Papiamento (FLP) y riba 21 di mei 2010 a oficialisa FLP. Aña escolar nobo (2024-2025) Papiamento lo drenta mayoria scol basico den klas 1. Esaki tin como consecuencia cu mayoria mucha porfin lo siña lesa y skirbi pa medio di e crioyo mediado.

Scirbi pa Merlynne Williams

Instituto Pedagogico Arubano