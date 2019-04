E costo social di cada proyecto turistico cu bin awor ta aumenta nos problemanan Social cada dia mas.

Cuallkier hotel cu habri na e momento aki ta haci mas daño cu bon na e comunidad y naturalesa di Aruba y tambe na e “producto Aruba”.

A bira tempo pa nos Parlamento traha un ley cu ta exigi cu cada proyecto comercial nobo presenta un estudio di “Evaluacion Social” cu mester reemplasa e asina yama “estudio di Factibilidad” cu por cierto semper ta positivo ya cu e ta exclui e aspecto di costo social. E evaluacion social mester mustra e beneficio social contra e costo social di cada proyecto.

Realidad ta cu rond di 85% di e trabounan cu un hotel ta genera direct e indirect ta gana salario minimo. Segun datonan existente, casi 70% di nos pueblo ta ganando di salario minimo . Mas hotel ta nifica cu e grupo cu ta biba di salario minimo ta bira mas grandi.

Ta bon conoci cu ta hopi dificil pa por biba un bida decente y mantene un famia cu un salario minimo Un porcentahe masha halto di nos hobennan ta bay school sin desayuno pasobra no tin nada na cas pa come.

Realidad tambe ta cu pa cada hotel nobo mester importa gran parti di e trahadonan for di exterior. Na e momento aki tur proyecto di mas camber cu bini tin un costo social halto y no ta na convinencia di e pueblo pa trah’e. Sea cu cada biaha cu un camber di hotel keda cla e porcentahe aki ta subi y e nivel di calidad di bida na Aruba ta dal un stap atras.

E PREGUNTA TA PAKIKO TRAHA UN HOTEL NOBO (CONDOMINIO, TIMESHARE)?

Un hotel nobo ta traduci su mes den entre otro den mas empleo di nivel di salario minimo, mas vivienda social, mas trafico riba caminda, mas stranhero, mas scol, mas cama na hospital, mas presion riba fondonan di AZV Y SVB, mas problema social, mas criminalidad. Mientrastanto e hotel nobo, ta(bata) haya 10 aña liber di paga belasting, no ta inverti ningun cen preto den vivienda of pa integracion di e trahadonan cu e ta importa for di exterior. E empleadonan aki cu mas tanto ta gana salario minimo , ta aporta un suma minimal na belasting y nos fondonan di AZV y SVB pero ta adkiri derechonan substancial pa nan y nan famia ya cu e fondonan aki ta traha a base di e principio di solidaridad. Realidad ta cu no e Hotel pero Gobierno = pueblo di Aruba ta carga e gastonan social di e “capital humano” di e hotel, ya cu Gobierno ta core cu e gastonan di seguro medico AZV, SVB, scol practicamente por nada, vivienda, expansion di e utilidadnan , servicionan di gobierno, ayudo social etc etc.

Un di e aspectonan hopi negativo di Turismo ta cu e ta crea mas empleo pa hende den e estrato di salario minimo y esaki tin como consecuencia mayor problema social, mas menornan na cas sin atencion di mayornan ya cu nan dos tin cu traha, mas hoben riba caya cu no ta bay school, mas problema cu droga, hortamento y atraco ta bin na moda, mas sufrimento den pueblo.

Ademas di construccion di hotel, nos ta mira e fenomeno di “Condominio” cu ta wordo traha riba tereno erfpacht cu ta wordo bendi $$$ “Prime Property”. Na Spaña den aña 2000 / 2010 a encarcela 5 Alcalde di Andalucia cu a entrega tereno di Gobierno “Prime Property” pa traha condominio y bende nan cu ganashi barbaro cu stranheronan. Esaki ta sosodiendo aki na Aruba sin ningun reserva pa añanan largo. Ehempel ta e tantisimo apartamentonan impagabel pa un yiu di tera banda di beach, cu no ta trece niun beneficio tipo social pa nos comunidad. E culpabelnan ta cana rond sin ningun tipo di berguensa y ta comporta nan mes como high society di Aruba.

Lo ta bon pa Gobierno cambia su maneho y condiciona e permiso di trabao di tal manera cu e comerciante cu ta importa empleado pa traha, minimalmente mester paga, na luga di AZV, un seguro medico apart pa cada trahado nobo cu nan kier trece awor pa un periodo minimo di 3 aña, mester percura pa vivienda pa nan empleadonan y aporta na gastonan di educacion di nan empleadonan y nan yiunan y aporta na e comunidad cu obranan social for di un parti di nan ganashi.

Recomendacion na nos Gobiernonan, pa de inmediato introduci un moratorio riba camber di hotel/hospedahe/Condominio, consolida nos posicion actual y mehora nos producto Turistico y Paraturistico nos por haya un miho prijs pa nos producto riba mercado“ley di oferta y demanda” cu e consecuencia pa un miho salario y orario di trabou di 40 ora pa siman pa e trahado den hospitalidad y como consecuencia miho beneficio social den nos comunidad.

Gerald Franca

[email protected]

Comments

comments