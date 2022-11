Internacional: Kirshnik Khari Ball, mihor conoci como Takeoff, tabata tin 28 aña di edad ora cu ela wordo asesina na Houston, na Merca.

Polisnan a informa y un reptesentante di e artista a confirma cu e rapper Takeoff a wordo asesina diamars madruga den un bar unda e tabata hungado un wega di dou cu su omo y algun miembro di banda Quavo.

Migos tabata un di e gruponan cu mas influencia di su generacion ya cu nan tabata e pioneronan den e estilo di musica rap cu tabata conoci como “Migos flow”.

E banda a separa na cuminsamento di e aña aki na 2022. Nan tabata tin varios cancionnan cu a bira exitoso mundialmente manera, Bad and Boujee, Versace y Walk It Talk It.