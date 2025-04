Despues di un exitoso lansamento di e podcast “Cadushi ta zona

cu Dyrick” presenta pa Directie Natuur & Milieu (DNM) awe e di dos episodio ta

desponibel riba rednan social, youtube y plataforma di podcast desde 7or di anochi.

Despues cu a papia di e importancia di nos naturalesa den e prome episodio,e di dos

episodio ta enfocariba e importancia cu naturalesa tin pa salud di hende.

Den episodio dos Dyrick a hiba un combersacion cu Sra. Jurette Croes – relacionista

publico di Directie Volksgezondheid (DVG) y cu Sra.Natasha Silva Chief Conservation

Officer di Aruba Conservation Foundation (ACF). Join Dyrick awe pa 7:00 pm pa e di

dos episodio, esaki ta obtenibel pa publico riba rednan social, youtube plus plataforma

di podcast y asina haya sa pakiko naturalesa ta importante pa bo salud. Con naturalesa

ta aporta na bo bienestar, con naturalesa ta aporta na cuido medico y hopi mas. Sigur

un episodio sumamente interesante. awe ta publica esaki pero bo persona por bay wak

y scucha episodio 2 na e momento cu ta combini abo.

E serie, “Cadushi ta zona cu Dyrick”, ta wordo presenta pa e hoben Dyrick Wouters cu

ta curioso y pasiona cu Aruba su naturalesa y herencia cultural. Pues nos ta invita

grandi y chikito pa embarcariba un biahe hunto cu Dyrick, explorando Aruba su biodiversidad, tradicion, esfuersonan di conservacion y retonan ambiental.

No ta keda nada otro pa ‘subscibe’ na e canalnan di DNM riba e diferente plataforma nan pa asina no perde ninun episodio di “Cadushi ta zona cu Dyrick”.

Nos kier a gradici Sra. Natasha y Sra. Jurette pa nan cooperacion y pa comparti nan experticio y conocemento den e area di conservacion di naturlaesa y salud publico.