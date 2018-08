Esaki ta resultado di un estudio genetico haci cu a detecta e conexion entre consumo di marihuana y schizofrenia. Investigadornan ta calcula cu e trastorno mental lo por conduci na e consumo di marihuana.

E analisis di datonan genetico di mas di 180 mil persona a permiti di establece un vinculo entre schizophrenia y e consumo di marihuana, segun articulo publica den Nature Neuroscience. E investigacion, cu a delanta partinan den publicacionnan anterior, ta basa den un estudio di e codigo genetico y di e variacion di e asina yama Single-nucleotide polymorphism (SNP).

A trabes di e informacion aki, specialistanan di e Instituto QIMR Berghofer, di Brisbane (Australia); di e Universidad di Radbound, Hulanda y di e Commonwealth University di Virginia, Merca, a comproba cu ocho di e SNP nan aki ta asocia na e consumo di cannabis. Tambe a detecta cu e variacionnan ta representa 11% di diferencia entre esunnan cu ta huma marihuana y esun cu no ta haci’e.

Despues nan a haya 35 genes relaciona cu e consumo di e droga, varios di cual tambe ta wordo vincula cu schizofrenia y cu otro habitonan, manera consumo di alcohol.

Un relacion “causal”

Jacqueline Vink, di e Universidad di Radbound, a señala cu e resultadonan no ta represnta un “sorpresa grandi” ya cu estudionan anteriormente a comproba “cu e consumo di cannabis y schizofrenia ta asocia”. Sin embargo, el a agrega cu nan a studia tambe “si e asociación ta uno casual”.

Pa esey, nan a recuri na un tecnica yama “’aleatorisacion mendeliana’, y a conclui cu esunnan cu tin un genetica relaciona cu schizofrenia ta mas inclina pa huma marihuana, kisas pa ta un manera di enfrenta e malesa.

Por ultimo, profesor Eske Derks, di e Instituto QIMR Berghofer, a agrega cu “e hayasgonan aki no ta descarta e posibilidad di cu e consumo di cannabis por contribui na e comienso di schizofrenia. Pero el a aclarea cu, pa aworaki, nan no a haya “niun evidencia pa apoya esey den estudionan haci”.

