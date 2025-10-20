E compleho di Aruba Marriott ta cuminsa cu un capitulo fresco den culinaria cu e nombramento di Cristiano Guidetti como chef ehecutivo di e compleho. Den e posicion akinan, Guidetti lo supervisa tur operacion culinario, incluyendo ‘catering’ pa reunion y evento, y tambe e 14 restorant nan cu tin na e compleho cu ta varia entre restaurant ‘casual’ y restaurant mediteranio Mercat, cual ela forma parti di su apertura na 2023.

Cu mas di 30 ana di experiencia, Guidetti ta trese un rikesa di expertisio cu rais fuerte den su criansa italiano y europeo. El a gradua di I.A.L Hotel School na Serramazzoni, Italia, prome cu el a sigi cu su educacion na Paris su prestigioso ‘École Lenôtre’, den pasteleria avansa.

Guidetti a honra su herencia door di sirbi como chef ehecutivo na C.I.R Italia, prome cu el a funda Amici Ristorante na Venezuela, e restaurant renombra pa su cushina autentico italiano, y cu a sigi dirigi varios otro establecimiento nan notabel.

Na 2014, Caribe a yama, y ​​Guidetti a amplia su reputacion door di asumi e funcion di chef ehecutivo, y director di cuminda y bebida na Gianni’s Group na Aruba. Otro puntonan clave di su carera ta inclui; apertura di Aruba su Azia Restaurant, consultante pa ‘Goat & Vine’ na Dallas, TX, y ‘De Pasquale Ventures’ na Boston, MA.

Guidetti a regresa Caribe na 2023 pa dirigi e creacion y apertura di Mercát na Aruba Marriott Resort, cu a bira un di e concepto nan culinario mas popular y dinamco di e isla. Su exito a gana Guidetti e posishon estima di ‘sous chef’ ehecutivo na Aruba Marriott Resort, caminda el a encabesa eventonan ‘pop-up’ y colaboracion, manera ‘Giro d’Italia’ y un ‘Wine & Truffle Dinner’, cada un ta mustra un mescla di ingredientenan di calidad, tecnica di ‘fine-dining’ y combinacion di biña exclusivo.

“E expertisio global y exito demostra cu Mercat, a hasi Cristiano e opcion corecto pa e rol akinan.” asina Ruthline Theysen, director di cuminda y bebida di e compleho a bisa. “Su dedicacion, creatividad y spirito colaborativo ta hasie un persona valioso pa nos team, y mi ta emociona pa e logronan den futuro cu nos lo logra hunto.”

Cristiano ta un sommelier certifica pa WSET, embahador certifica di marca Angus Beef, y actualmente ta completando un Master’s den Ingenieria di Menu, fortalesiendo su enfoke riba inovashon, excelencia operashonal y sostenibilidad culinario.

