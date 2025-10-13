Siman pasa a tene un reunion hopi positivo den cuadro di bienestar di deporte, unda e “Anti-Doping Compliance Platform” a reuni cu Minister di Deporte Gerlien Croes. Aki a duna un splicacion amplio di e meta di e comision ademas di splica con e la bin a

traves di e “UNESCO Convention against Doping in Sport. Mirando cu esaki ta un responsabilidad di Aruba como pais, a ser pidi door di UNESCO pa instala un “National Focal Point” pa coordina trabounan cu ta rekeri for di e Convention y pa prepara instalacion

di un National Compliance Platform (NCP).

Presente na e reunion tabata tur e miembronan di e NCP, esta:

1. Sra.Maruska Tromp, UNESCO National Commission, Secretaria-General.

2. Sra. Corine Cabenda, Inspecteur Douane

3. Sra. Dorylee Lopez-Penha, Inspecteur-General Dienst Inspectie Geneesmiddelen

4. Sra. Jo-Anne Croes, Docent Universiteit van Aruba

5. Srta. Monica Pimentel, Atleta Olimpico, presidente Aruba Athletes’ Commission

6. Sr. Rodymar Geerman, Chef Sportontwikkeling IBISA

7. Sr. Patrick Werleman, Directeur Sports Development Comite Olimpico Arubano y presidente ARUNADO y National Public Focal Point.

Adicionalmente, ta importante pa comparti cu pa 2025 UNESCO a declara Pais Aruba “compliant” pa loke ta su cumplimento cu e Convention pero cu ainda tin algun punto di mehoracion cual e NCP a compremete na minister cu lo duna esakinan tur atencion. Banda

di esaki, a planta serca minister e idea pa introduci e tema di anti-doping den enseñanza na Aruba pa asina educa studiantenan y tambe crea mas voluntario pa yuda e programa di anti-doping. Finalmente,a informa minister tambe riba e plan pa hunto cu ARUNADO

organisa un “Anti-Doping Symposium” na 2026.

E comisión di e Anti-Doping Compliance Platform ta contento pa mira e desaroyonan y ta cla pa asina hunto cuminsa raha na bienestar di deporte. #TEAMARU