A yega ora pa gobernantenan para keto un rato y Analisa kico nan ta haciendo cu e comerciante.
Laga nos pone ariba un rij algun di tur e gastonan di un comerciante pa e gobernantenan cu NO sa kico ta come y bebe di un negoshi.
Huur di un localidad of hypotheek si bo tin bo mesun edificio.
Utilities: Coriente/Awa/Telefoon/Internet. Salario di TUR trahador incluiendo Director. Cumpra producto pa bende paso mayoria producto bo tin cu importa.
Cumpra auto pa compania por duna servicio. Seguro di edificio, inboedel y tur autonan di compania. Bank charges y asina nos por sigui.
TUR belasting vast cu GOBIERNO ta bati e comerciante kune?
LB/AOV/AWW/AZV/BBO/BAVP/BAZV/ Dividend TAX/Profit Tax y asina nos por sigui. Sin conta tur boete, si bo paga cualkier di e belastingnan aki laat.
Acaso ta pensa cu despues di paga TUR e gastonan aki, ta un dineral e comerciante ta gana of keda cune? Mayoria comerciante aworaki ta mescos cu e trahador, paycheck to paycheck!
PERO nooo, ban sigui chica e baca di lechi!!
Mester placa extra? Aha sak’e for di e comerciante!
Ta duna placa extra na Chichi cu Buchi? Aha sak’e for di e comerciante.
Ta baha orario di trabou, ta hisa salario minimo of introduci uurloon halto?
Ay No Worry, e comerciante bai wak con e ta haci pa cumpli cu contract cu e tin, su cuenta!! Come on Gobierno! Si nos tur dal porta cera, di unda boso ta bay haña tur e placa aki?
Pueblo mester tene esaki na cuenta: tur locual cu nan kier duna boso, sakando esaki for di e comerciante, ta boso mes ta end up ta pag’e paso di unda OTRO nos ta bay saca e placa aki?
Unico manera cu tin ta hisa prijs di nos productonan y of servicionan.
Nos tin cu hisa prijs di producto cu nos ta bende boso, pa nos por cumpli cu tur locual nan ta exigi nos.
E comerciante NO POR carga mas gasto, nan no ta baha ningun belasting pa nos, nan no absolve nada pa nos, nan ta keda pone mas peso ariba nos y nan ta keda exihi mas di nos na lugar di corta den nan mesun gastonan cu ta locual mester wordo haci. Cu nos mester paga belasting? SI !!! nos no ta nenga y ta nos deber PERO duna nos un rosea tambe! No keda saca so for di nos y corta nos nek.